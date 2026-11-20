英超今輪重開，雙紅會最矚目。曼聯邀得名帥普捷天奴(Pochettino)重返英超救亡，周日深夜即要在英超帶隊作客晏菲路，鬥死敵利物浦。紅魔防線問題短時間難望解決，遇上攻力回起的利物浦，今場凶多吉少。(球賽編號：FB8898，11月23日00:30開賽，Now621台直播)
曼聯季內唯一一場英超勝仗，已是8月尾以5比2輕取升班馬葉士域治，今季作客各項賽事7戰更只得3和4負，聯賽榜跌至尾二；最終辭退名宿主帥卡域克(Carrick)，邀得在英超擁有逾400場教波經驗、前美國隊主帥普捷天奴重回英超救亡。
普捷天奴來也匆匆
普帥教慣大會，備受魔迷期待，只是就算他的部分教練團成員，提早飛往抵曼聯的卡靈頓訓練場打點；他本人亦只能在香港時間周三早上帶領美國贏海地2比0後，才可出發主理新東家操練。再者，隊內一眾國腳級球員包括踢非國外的鋒將麥比奧莫(Mbeumo)及阿密特迪亞路(Amed Diallo)、為葡萄牙兩戰歐國聯打正選的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，匆匆歸隊亦只有兩三天時間適應新帥打法，計近5場作客各項賽事只入3球的紅魔，攻力能否升呢已是一大疑問。
最令外界擔心更是紅魔防線季內15場正式比賽已失30球，停賽後復出的普帥同胞、阿根廷國腳守將利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)，今場或要跟法國中堅約羅(Yoro)扼守中路，二人表現患得患失；今場正面對撼回勇的利物浦箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，普帥不易即時為防線止漏。
域斯獲高普激發潛能
利物浦國際賽前在英超以3比1打敗水晶宮，結束各項賽事連敗走勢，本輪前暫排第4。今夏接手的西班牙主帥伊拉奧拿(Iraola)，主導「4-2-3-1」陣式，運作開始純熟，眾星表現上力；尤其攻中域斯(Wirtz)，連同為德國出戰歐國聯，連續3場士哥，加上加普(Gakpo)及巴特利巴高拿(Bradley Barcola)，今場必全方面衝擊紅魔「豆腐兩閘」達洛治(Dalot)及馬沙拉奧(Mazraoui)，助紅軍在晏菲路取得「雙紅會」近4戰交手以來首勝，向普帥先潑凍水。
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