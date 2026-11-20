英超今輪重開，雙紅會最矚目。曼聯邀得名帥普捷天奴(Pochettino)重返英超救亡，周日深夜即要在英超帶隊作客晏菲路，鬥死敵利物浦。紅魔防線問題短時間難望解決，遇上攻力回起的利物浦，今場凶多吉少。(球賽編號：FB8898，11月23日00:30開賽，Now621台直播)

曼聯季內唯一一場英超勝仗，已是8月尾以5比2輕取升班馬葉士域治，今季作客各項賽事7戰更只得3和4負，聯賽榜跌至尾二；最終辭退名宿主帥卡域克(Carrick)，邀得在英超擁有逾400場教波經驗、前美國隊主帥普捷天奴重回英超救亡。

普捷天奴來也匆匆

普帥教慣大會，備受魔迷期待，只是就算他的部分教練團成員，提早飛往抵曼聯的卡靈頓訓練場打點；他本人亦只能在香港時間周三早上帶領美國贏海地2比0後，才可出發主理新東家操練。再者，隊內一眾國腳級球員包括踢非國外的鋒將麥比奧莫(Mbeumo)及阿密特迪亞路(Amed Diallo)、為葡萄牙兩戰歐國聯打正選的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，匆匆歸隊亦只有兩三天時間適應新帥打法，計近5場作客各項賽事只入3球的紅魔，攻力能否升呢已是一大疑問。