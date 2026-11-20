曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），完成帶領美國隊任務後，周三（18日）已抵達曼徹斯特履新，周四（19日）於卡靈頓訓練基地主持上任後首課正式操練，為下周日作客利物浦的英超大戰備戰。不過，有人在訓練基地外圍操控無人機，從高空拍下球隊訓練情況，並將長約12分鐘片段放上YouTube任人睇。曼聯對今次保安漏洞此拒絕發表評論。

一個名為「CC Overview」的YouTube頻道周四上載了12分鐘偷拍片段，並指卡靈頓訓練基地上空並非受限制空域，無人機完全符合民航局法例。片段於普帥開操半小時後拍下，畫面清晰拍到到他與教練團在場上向球員面授機宜，及後球員分組進行訓練，隊長般奴費蘭迪斯領軍參與「馬騮搶波」練習。最意外「情報」是19歲左閘新星哈利阿馬斯出現疑似「主力組」，或成雙紅會左閘正選。操練影片亦見到，普帥於戰術演練採用3241陣式。紅魔鬼目前聯賽排18的降班區，而利物浦排第4，比曼聯多10分。

普捷天奴在接受曼聯官方的訪問時表示：「能夠擔任曼聯主教練是我的榮幸。我們沒有浪費時間。我們必須做好準備，迎接周日的比賽。現在不是去想休息的時候，這也不是想睡覺的時候。關鍵在於做好準備，把一切都安排妥當，確保我們能在晏菲路球場以最佳狀態比賽。」

🚨OFFICAL: Mauricio Pochettino FIRST training session WITH Manchester United. #MUFC | 🎬@CCOveriew https://t.co/dOlAdvhWry — TBTFootball (@TBTSportsUK) November 19, 2026