設計團隊以Nike 經典Air Force 1 為藍本，將《GTA》系列最具代表性的視覺元素融入鞋身。波鞋表面印有遊戲地圖紋理，並特別加入反光油墨效果，再配上象徵警察「通緝等級」的六星圖案，將遊戲設定融入實體設計。

隨着Rockstar遊戲《Grand Theft Auto VI》（簡稱《GTA6》正式登場，潮流界亦掀起聯乘熱潮。饒舌歌手Travis Scott 旗下品牌Cactus Jack、遊戲商Rockstar Games 與Nike 三方聯手，將遊戲世界觀延伸至街頭波鞋，推出全新聯名鞋款Air Force 1 07 RS 2。

保留標誌性倒剔 鞋頭設可拆式鈔票綁帶

細節方面亦絕不馬虎，鞋側保留Travis Scott 最具辨識度的招牌「反向Swoosh」（倒剔）設計，誠意十足。為呼應《GTA》的金錢與犯罪文化，鞋頭更破格配置可拆式彈性鈔票綁帶，由鞋面、側身到配件均緊扣遊戲主題，將Rockstar Games 的遊戲語彙與Cactus Jack 的街頭風格合二為一。

根據官方消息，是次三方聯名鞋款將於今日下午3時陸續發出中籤通知，並定於明日（11月21日，星期六）正式公開發售，相信不少GTA迷及波鞋迷不會錯過。