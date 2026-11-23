卡域克離開後，曼聯迎來新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），首戰作客利物浦。「雙紅會」上，約羅（Leny Yoro）開賽8分鐘直接紅牌，再被匈牙利中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）罰球直射入網，加上科利安華迪斯（Florian Wirtz）、安古姆夏（Rio Ngumoha）及域陀蒙路斯(Victor Munoz)錦上添花，令普捷天奴上任紅魔帥位首戰落筆打三更，慘負利物浦0︰4。

迪歷特判斷失誤 約羅8分鐘領紅

曼聯排出三中堅陣，由利辛度馬天尼斯、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及約羅（Leny Yoro）組成防線，兩邊翼衛由達洛治（Diogo Dalot）及多古（Patrick Dorgu）擔任。惟荷蘭中堅迪歷特高波判斷失誤，被利物浦前鋒伊沙克（Alexander Isak）截得皮球成單刀之勢，慢一步的約羅從後撞跌伊沙克，因「破壞明顯入球機會」直接領紅。蘇保斯拉爾把握反人牆散開反罰球直射入網，為利物浦開紀錄。3分鐘後安古姆夏（Rio Ngumoha）左路傳中，科利安華迪斯（Florian Wirtz）近門撞射入網成2︰0，打破英超史上利物浦最早（12分40秒）領前曼聯兩球的紀錄。