卡域克離開後，曼聯迎來新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），首戰作客利物浦。「雙紅會」上，約羅（Leny Yoro）開賽8分鐘直接紅牌，再被匈牙利中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）罰球直射入網，加上科利安華迪斯（Florian Wirtz）、安古姆夏（Rio Ngumoha）及域陀蒙路斯(Victor Munoz)錦上添花，令普捷天奴上任紅魔帥位首戰落筆打三更，慘負利物浦0︰4。
迪歷特判斷失誤 約羅8分鐘領紅
曼聯排出三中堅陣，由利辛度馬天尼斯、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及約羅（Leny Yoro）組成防線，兩邊翼衛由達洛治（Diogo Dalot）及多古（Patrick Dorgu）擔任。惟荷蘭中堅迪歷特高波判斷失誤，被利物浦前鋒伊沙克（Alexander Isak）截得皮球成單刀之勢，慢一步的約羅從後撞跌伊沙克，因「破壞明顯入球機會」直接領紅。蘇保斯拉爾把握反人牆散開反罰球直射入網，為利物浦開紀錄。3分鐘後安古姆夏（Rio Ngumoha）左路傳中，科利安華迪斯（Florian Wirtz）近門撞射入網成2︰0，打破英超史上利物浦最早（12分40秒）領前曼聯兩球的紀錄。
利物浦球迷唱歌諷刺普捷天奴
落後2球後，普捷天奴以哈利馬古尼（Harry Maguire）入替麥比奧莫(Mbeumo)穩住局面，仍被晏菲路的利物浦球迷高歌諷刺︰「你明早就會被炒了（You’ll be fired tomorrow morning）。」
下半場曼聯以舒克斯（Joshua Zirkzee）換入馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），效果平平。利物浦伊沙克等進攻球員多番錯過黃金機會，至66分鐘巴特利巴高拿（Bradley Barcola）右路快放，傳中予安古姆夏（Rio Ngumoha）射入空門成3︰0。83分鐘利物浦憑域陀蒙路斯(Victor Munoz)埋齋射成4︰0完場。
自8月30日以5︰2勝葉士域治後，曼聯已9場英超不勝。賽後以8分列第19位、續處降班區的曼聯，將在周四凌晨4時歐聯作客士砵亭，下輪在11月28日（周六）迎戰賓福特，及後分別鬥紐卡素、高雲地利及RB萊比錫。
至於全取三分的利物浦以21分列第4，追近今輪失分的榜首球隊阿仙奴。