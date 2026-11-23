意甲中下游的「紫百合」費倫天拿，香港時間周一深夜出訪排名更低的蒙沙。兩隊防守皆不穩，雙方搶分心切，中位數[3/3.5]球「大」盤可博(球賽編號：FB9233，11月24日03:45開賽，NowTV638台直播)

費倫天拿近期戰績好轉，近3仗聯賽1勝2和，而每場「總入球」最少4球；其中作客同級對手薩斯索羅以4比2獲勝，累計季內意甲作客5場入10球失12球，而近期以攻力彌補後防漏洞，今場對手實力不強，當然又會試圖主攻，力爭3分打上中游位置。

紫百合西班牙著名門將迪基亞(de Gea)場外傳出婚變，場內表現亦走下坡，球隊季內11戰已失25球，幸隊內前鋒爭氣，瑞典籍鋒將阿里奧尼捷(Alieu Njie)連續3場意甲下半場入波，兼交出2次助攻。另外，隊中阿根廷「孖寶」馬迪奧柏歷堅奴(Mateo Pellegrino)及馬斯坦杜奧奴(Mastantuono)漸漸建立默契；尤其由皇家馬德里借用的19歲馬斯坦杜奧奴，獲教練雲奧尼(Vanoli)重用，這位阿根廷國腳更在早前國際賽攻入2球，望成費倫天拿爭取佳績的重要一員。