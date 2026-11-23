踢法同樣實而不華的賓福特及愛華頓，周一深夜在今輪英超壓軸守尾門；其中主場的「蜜蜂兵團」賓福特，將缺少停賽的首席射手，以及養傷的隊長中堅，加上近年主場對賽未佔甜頭，今場寧撐「拖肥」愛華頓坐和望贏。(球賽編號：FB8907，11月24日04:00開賽，Now621台直播)

賓福特多年前升班後表現扎實，更多次接近取得歐戰入場券；上季季初由死球教練、46歲的安祖斯(Andrews)接手，表現不遜前度法蘭克(Frank)，更獲續新約至2032年，地位予以肯定。球隊易帥但承傳防守硬淨，進攻簡單直接及善用手榴彈及角球等死球戰術。

「蜜蜂兵團」今夏罕有地大手筆簽下非洲兵、中場馬馬度辛加尼(Mamadou Sangare)及翼鋒馬歷迪奧夫(Malick Diouf)，以及般尼快馬查頓安東尼(Jaidon Anthony)等好手。不過，球隊上個國際賽檔期後，在重開的5戰英超只得1勝2和2負，英聯盃又被新特蘭淘汰，上仗英超更因首席射手伊戈泰亞高(Igor Thiago)不智地頭撞對手領紅牌出場，終以0比2敗走白禮頓；加上愛爾蘭國家隊中堅、賓福特隊長彌敦哥連斯(Collins)帶傷回來，今場蜜蜂「一前一後」主將缺陣，影響甚大。