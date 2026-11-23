中國足球在國際賽長期積弱，中國足協周一（23日）公布一項為期10年的發展藍圖《紅圖計劃》，統一理念重塑青訓體系，力爭在2035年前建立一套具有中國特色且符合現代足球規律的青訓技術體系，並打造出具備與強隊抗衡實力的國家隊。
足協主席指中國足球不進反退 不怕起步慢就怕反覆折騰
中國足協主席宋凱表示「身為足球管理者，我常常反思，國家發展日新月異，新時代的中國在各個領域都有出色的表現，中國足球卻徘徊不前，甚至不進反退，這怎麼說得過去？」他強調《紅圖計劃》是中國足球技術發展的一套教材，是十年磨一劍的系統工程，必須長期堅持。「中國足球要變好，一定是從尊重規律、堅守青訓、久久為功開始。我們不怕起步慢，就怕反覆折騰；不怕短期難，就怕方向搖擺。」宋凱說，「我們要踢什麼樣的足球？答案必須旗幟鮮明。要踢賞心悅目的技術足球，不要簡單粗暴開大腳的功利足球。球在腳下，才能走天下。我們要理直氣壯地倡導『技術為王』。我一直認為，中國是一個大國，足球要踢出與大國地位相稱的氣勢和膽魄。」
新華社報道，《紅圖計劃》不僅是中國足協搭建的足球技術發展頂層架構，亦是未來指導全國青少年足球訓練的綱領性技術指南。
據悉，《紅圖計劃》由中國足協技術總監克瑞斯．範普維爾德（Chris Van Puyvelde）牽頭設計，旨在核心解答「培養什麼樣的球員、按什麼路徑培養、用什麼方式比賽」這三大根本課題。
該計劃明確提出，青少年足球培訓應着眼於球員的長遠成長，強調「育人」重於追求短期比賽勝負；同時按年齡層將培訓進程細分為三大階段，分別是基礎階段（6至11歲）、發展階段（12至16歲）以及精英競技階段（17至21歲）。在比賽體系層面，《紅圖計劃》明確以4-3-3陣型為比賽基礎陣型。
此外，《紅圖計劃》訂立了2025年至2035年的三階段戰略目標，期望至2035年基本建成兼具中國特色與現代足球規律的青少年技術發展體系，源源不絕輸送精英人才，最終組建出一支足以與世界強隊抗衡的國家隊。