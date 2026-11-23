中國足球在國際賽長期積弱，中國足協周一（23日）公布一項為期10年的發展藍圖《紅圖計劃》，統一理念重塑青訓體系，力爭在2035年前建立一套具有中國特色且符合現代足球規律的青訓技術體系，並打造出具備與強隊抗衡實力的國家隊。

足協主席指中國足球不進反退 不怕起步慢就怕反覆折騰

中國足協主席宋凱表示「身為足球管理者，我常常反思，國家發展日新月異，新時代的中國在各個領域都有出色的表現，中國足球卻徘徊不前，甚至不進反退，這怎麼說得過去？」他強調《紅圖計劃》是中國足球技術發展的一套教材，是十年磨一劍的系統工程，必須長期堅持。「中國足球要變好，一定是從尊重規律、堅守青訓、久久為功開始。我們不怕起步慢，就怕反覆折騰；不怕短期難，就怕方向搖擺。」宋凱說，「我們要踢什麼樣的足球？答案必須旗幟鮮明。要踢賞心悅目的技術足球，不要簡單粗暴開大腳的功利足球。球在腳下，才能走天下。我們要理直氣壯地倡導『技術為王』。我一直認為，中國是一個大國，足球要踢出與大國地位相稱的氣勢和膽魄。」