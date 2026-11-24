失意英超的「藍月」曼城，周二深夜重返歐聯大聯賽，迎戰由倒戈的中場好手奇雲迪布尼領軍的意甲褪色勁旅拿玻里，必不留手；以一壯下場英超爭霸前哨戰的行色，贏面高唱之餘，可博中位數[3.5]球「大」盤。(球賽編號：FB9447，11月25日04:00開賽，Now643台直播)
藍月近況不濟，只限本土賽事，球隊上仗英超主場1比1逼和富咸，全場攻勢不多，表現乏善可陳。球隊連同英聯盃，已在本土賽事5戰不勝，今場歐聯之後，更要後顧下輪英超作客鬥「一哥」阿仙奴的爭霸前哨戰，球隊急須打一場漂亮勝仗壯行色。
迪布尼倒戈
轉戰歐聯大聯賽，正好是該隊反彈的最佳踏腳石，藍月暫時4戰3勝1負，只曾2比4不敵力爭3連霸的巴黎聖日耳門，其餘腳下敗將包括波圖、雅典AEK及RB萊比錫，當中夏蘭特3次上陣入5球；預計上仗後備出場的卓基及安素費南迪斯，兩大中場好手會升正，今場遇上由以往在曼城效力9年、戰功無數的名宿奇雲迪布尼帶隊倒戈的拿玻里，不會留手。
歐聯強度遠勝意甲
拿玻里剛戰意甲由前曼聯中場麥湯米尼入波，1比0氣走拖連奴，終止3場不勝走勢，徘徊聯賽中上游，近況不比藍月理想。球隊在兩大戰線演出都欠穩定，傷兵又多；計歐聯僅靠主場4比3打敗波杜基林特，其餘3戰全敗；作客演出從來會打折扣，近5場作客1勝4負，僅在意甲輕取下游分子蒙沙。
35歲的奇雲迪布尼，對上4戰歐聯出足，今場會聯同麥湯米尼，以及在歐聯未開齋的另一前曼聯前鋒海倫，3大前英超好手重返曼市，誓打爭氣波。只是拿玻里之前大聯賽作客維拉利爾及波圖，已分別輸1比3及1比4，今場面對實力更強的藍月，預計又會入不敷支，大敗收場。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊