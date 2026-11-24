失意英超的「藍月」曼城，周二深夜重返歐聯大聯賽，迎戰由倒戈的中場好手奇雲迪布尼領軍的意甲褪色勁旅拿玻里，必不留手；以一壯下場英超爭霸前哨戰的行色，贏面高唱之餘，可博中位數[3.5]球「大」盤。(球賽編號：FB9447，11月25日04:00開賽，Now643台直播)

藍月近況不濟，只限本土賽事，球隊上仗英超主場1比1逼和富咸，全場攻勢不多，表現乏善可陳。球隊連同英聯盃，已在本土賽事5戰不勝，今場歐聯之後，更要後顧下輪英超作客鬥「一哥」阿仙奴的爭霸前哨戰，球隊急須打一場漂亮勝仗壯行色。

迪布尼倒戈

轉戰歐聯大聯賽，正好是該隊反彈的最佳踏腳石，藍月暫時4戰3勝1負，只曾2比4不敵力爭3連霸的巴黎聖日耳門，其餘腳下敗將包括波圖、雅典AEK及RB萊比錫，當中夏蘭特3次上陣入5球；預計上仗後備出場的卓基及安素費南迪斯，兩大中場好手會升正，今場遇上由以往在曼城效力9年、戰功無數的名宿奇雲迪布尼帶隊倒戈的拿玻里，不會留手。