在卡塔爾舉行的U17世界盃（世少盃），國足昨憑「中國夏蘭特」趙松源梅開二度，最終被非洲勁旅摩洛哥迫和2︰2，錯失在H組提早出線機會。然而趙松源的技術、把握力及身形，已被多國媒體及足球分析頻道留意。
模仿C朗拿度「SIUUU」慶祝
首輪以5球不敵西班牙的國足，昨仗對摩洛哥取得好開始。僅2分鐘趙松源前場逼搶得手，推入禁區後左腳射入遠柱，為中國隊領前1︰0。戰至56分鐘他憑靈活走位近門撞入第2球，模仿C朗拿度「SIUUU」慶祝。63分鐘南子勳犯天條，摩洛哥前鋒巴哈（Ziyad Baha）12碼中鵠追成1︰2。中國力戰至補時9分鐘，被摩洛哥勞文尼（Lougmani）追平2︰2，錯失提早出線機會。
趙松源梅開二度，成為今場賽事最佳球員，亦是繼2003年姜晨後，中國第2名球員在世少盃一場攻入兩球。他身高1.94米、加上腳下技術和意識，令司職前鋒的趙松源獲得「中國夏蘭特」之名。賽後他表示︰「還好，挺開心的，但是不能助球隊贏得比賽，可能更難受吧。會盡快調整自己，以更好的狀態迎接下場。雖然斐濟輸了兩場，但不能輕敵。」
事實上，趙松源一直都獲得好評，今年9月24日對馬爾代夫一戰首度披上大國腳戰衣外，5月亞少盃6場攻入4球，助國足取得亞軍，潛力優厚。
下輪誓挫斐濟
中國2戰1分後在H組暫列第3，以3分落後摩洛哥，仍有出線希望。中國只要小組最後一輪擊敗斐濟，就有機會在12隊中以8支最佳第3名球隊晉級32強淘汰賽。