在卡塔爾舉行的U17世界盃（世少盃），國足昨憑「中國夏蘭特」趙松源梅開二度，最終被非洲勁旅摩洛哥迫和2︰2，錯失在H組提早出線機會。然而趙松源的技術、把握力及身形，已被多國媒體及足球分析頻道留意。

模仿C朗拿度「SIUUU」慶祝

首輪以5球不敵西班牙的國足，昨仗對摩洛哥取得好開始。僅2分鐘趙松源前場逼搶得手，推入禁區後左腳射入遠柱，為中國隊領前1︰0。戰至56分鐘他憑靈活走位近門撞入第2球，模仿C朗拿度「SIUUU」慶祝。63分鐘南子勳犯天條，摩洛哥前鋒巴哈（Ziyad Baha）12碼中鵠追成1︰2。中國力戰至補時9分鐘，被摩洛哥勞文尼（Lougmani）追平2︰2，錯失提早出線機會。