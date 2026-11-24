CSTS Enterprises 主辦的《叮聚 DinkFest 2026》於九龍灣 Pickledise 舉行開幕禮。一連兩日的賽事設有男雙、女雙、混雙及不限年齡與級別的「齊叮齊玩組」，獎金及獎品總值高達 HK$18,000。開幕禮邀得林德信（Alex）及鄧穎芝（Vangie），聯同香港匹克球代表王康傑（Jack）及林映雪（Rachel），上演一場「明星及專業球手表演賽」。
四位嘉賓在主持倒數下同時揮拍擊出匹克球，為賽事正式揭開序幕。同為瑜伽導師的 Alex 在對談環節中，大方分享自己如何將瑜伽呼吸法融入匹克球，藉此調整節奏及提升臨場表現；而向來熱愛運動的 Vangie 亦宣布最近成功考獲匹克球教練牌，希望能透過教練角色向更多人推廣這項新興運動。
林映雪劍指亞洲前十
至於兩位香港代表亦在台上分享專業心得與未來動向。Jack 透露自己賽前必先做好心理預演，在腦海中推演比賽走勢與戰術策略，確保落場時不會措手不及，面對越強的對手準備越要充足；而翌日即啟程越南作賽的 Rachel 則預告，將於12月4至6日在愉景灣出戰本地賽事，呼籲球迷入場支持。談及 2027 年目標，Rachel 冀望能打入亞洲排名前十及世界排名前一百，同時繼續走訪學校及機構，以自身故事啟發更多人接觸匹克球。
開球禮後隨即上演 「明星及專業球手表演賽」，由 Alex 夥拍 Rachel，迎戰 Vangie 與 Jack。雙方旗鼓相當、互有攻守，Vangie 與 Jack 一度率先取得 10:8 的Match Point，勝利在望之際，Alex 與 Rachel 沉著應戰，最終成功絕地反超前，以 11:10 險勝對手。