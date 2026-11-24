CSTS Enterprises 主辦的《叮聚 DinkFest 2026》於九龍灣 Pickledise 舉行開幕禮。一連兩日的賽事設有男雙、女雙、混雙及不限年齡與級別的「齊叮齊玩組」，獎金及獎品總值高達 HK$18,000。開幕禮邀得林德信（Alex）及鄧穎芝（Vangie），聯同香港匹克球代表王康傑（Jack）及林映雪（Rachel），上演一場「明星及專業球手表演賽」。

四位嘉賓在主持倒數下同時揮拍擊出匹克球，為賽事正式揭開序幕。同為瑜伽導師的 Alex 在對談環節中，大方分享自己如何將瑜伽呼吸法融入匹克球，藉此調整節奏及提升臨場表現；而向來熱愛運動的 Vangie 亦宣布最近成功考獲匹克球教練牌，希望能透過教練角色向更多人推廣這項新興運動。