貴為歐聯火力最強球隊巴黎聖日耳門(PSG)，如今雙翼齊折，但仍有超強火力在歐戰獻技；周三深夜在大聯賽迎擊意甲勁旅羅馬，兩大首都球隊有力炮製精彩入球騷，中位數[3.5]球大盤可取。(球賽編號：FB9467，11月26日04:00開賽，Now638台直播)

PSG兩大翼鋒「K球王」基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)、法國新星迪斯亞杜伊(Desire Doue)，先後在比賽中勇戰傷右膝十字韌帶，大有機會提早收咧；不過球隊中前場人腳仍然鼎盛，主帥安歷基(Enrique)保持冷靜：「我們是真正的團隊，隨時對轉會窗持開放態度；但隊內還有其他球員，我們會一起克服它，這不是第一次了。」

事實上，球隊上仗法甲折損杜爾，仍能作客以3比2打敗尼斯，寫下各項賽事12連勝佳績；該仗3位前鋒好手包括奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、費倫托利斯(Ferran Torres)及新星米卡葛斯(Mika Godts)同場只以後備登場。球隊暫時在歐聯4戰全勝入20球居榜首，大有機會打破巴塞前季大聯賽8戰入28球的入球紀錄；出線16強只是時間問題，季內兩場歐戰已分別主場6比1及4比2大破施洛雲及巴塞隆拿，今場繼續主攻娛眾。