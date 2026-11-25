貴為歐聯火力最強球隊巴黎聖日耳門(PSG)，如今雙翼齊折，但仍有超強火力在歐戰獻技；周三深夜在大聯賽迎擊意甲勁旅羅馬，兩大首都球隊有力炮製精彩入球騷，中位數[3.5]球大盤可取。(球賽編號：FB9467，11月26日04:00開賽，Now638台直播)
PSG兩大翼鋒「K球王」基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)、法國新星迪斯亞杜伊(Desire Doue)，先後在比賽中勇戰傷右膝十字韌帶，大有機會提早收咧；不過球隊中前場人腳仍然鼎盛，主帥安歷基(Enrique)保持冷靜：「我們是真正的團隊，隨時對轉會窗持開放態度；但隊內還有其他球員，我們會一起克服它，這不是第一次了。」
事實上，球隊上仗法甲折損杜爾，仍能作客以3比2打敗尼斯，寫下各項賽事12連勝佳績；該仗3位前鋒好手包括奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、費倫托利斯(Ferran Torres)及新星米卡葛斯(Mika Godts)同場只以後備登場。球隊暫時在歐聯4戰全勝入20球居榜首，大有機會打破巴塞前季大聯賽8戰入28球的入球紀錄；出線16強只是時間問題，季內兩場歐戰已分別主場6比1及4比2大破施洛雲及巴塞隆拿，今場繼續主攻娛眾。
「首都狼」羅馬在大聯賽4戰只得1勝1和2負，但兩場敗仗只是主場僅負皇家馬德里3比4及作客曼聯輸2比3，同樣是先勝後敗，表現予人好感。球隊在意甲更寫下4連勝入17球佳績，力逼榜首拉素，踢法大開大合，今場無懼鬥攻搶分。
馬倫入球停不了
首都狼的首席射手唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，剛戰意甲大炒帕爾馬時食出「大四喜」，之前歐戰鬥皇馬及曼聯共入3球，大小通吃；今場配合保羅戴巴拿(Paulo Dybala)及洛迪高摩拉(Rodrigo Mora)「一老一嫩」攻擊好手攻堅，隨時在巴黎製造驚喜。
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