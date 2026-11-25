易帥首戰落筆打三更兼大敗的曼聯，周三深夜於歐聯作客葡超勁旅士砵亭，以「紅魔」繼續中門大開，加上主力前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)停賽，今場「讓球」平手盤，寧捧各項賽事5連勝的士砵亭。(球賽編號FB9470，11月26日04:00開賽，Now 639台直播)

這位阿根廷名帥領軍風格主張高強度逼搶，對球員體力要求極大；但曼聯卻是英超出名體力不足及跑動數據最差球隊之一，隊員無法極速達標。再者，曼聯今季最大問題是防守，各項賽事16戰失34球，是歐洲五大聯賽防守最差一隊；今場或續以3後衛陣式應戰，但約羅連番出錯信心盡失，老牌中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)英雄遲暮，上仗用荷蘭的馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)亦所託非人。曼聯計近11場歐聯客戰只得1勝3和7負，在今屆大聯賽4戰2勝2負，其中客場亦分別受挫馬德里體育會及科木，共失6球。

曼聯從美國國家隊找來普捷天奴(Pochettino)救亡，普帥擁有豐富英超領軍經驗，可惜回歸首騷早段，紅魔已有守將約羅(Yoro)被逐下，最終吞宿敵利物浦4蛋，追平100年前該隊隊史新帥的最差開局成績。

本來紅魔進攻尚可，但射手根夏今場停賽下，鋒線只靠麥比奧莫(Mbeumo)支撐。翼鋒拉舒福特(Rashford)因傷繼續缺陣，把握力平庸的阿密特迪亞路(Amad Diallo)將會擔正；但今場倒戈的隊長攻中般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)獨力難支，今季個人表現也見回落，球隊攻守隱憂極大，反彈似未是時候。

士砵亭新帥由里昂來投

另邊廂的士砵亭，在大聯賽階段4戰3勝1負，包括上輪於中立場贏薩克達1比0。主帥保羅方辛加(Paulo Fonseca)接掌球隊不久，領軍2戰全勝，包括上仗葡盃收起大部分主力下，大勝低組別對手；累計各項賽事5連勝，氣勢大盛。

主隊今場回復強陣出擊，其中主力射手路爾斯蘇亞雷斯(Luis Suarez)今季各項賽事上陣15場入13球，腳風超順；今場面對曼聯的豆腐防線，隨時可以開餐，士砵亭坐和望贏應可做到。

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