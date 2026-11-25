西甲的皇家馬德里在先落後半場下，以5:1反勝荷蘭的PSV燕豪芬，在歐聯的聯賽階段保持5戰全勝暫時領先榜首。至於兩支英超領先球隊的阿仙奴及曼城，同樣在主場出擊以，分別以1:1賽和多蒙特及2:2迫和拿玻里。而意甲的科木在小勝AEK雅典後，已升上聯賽階段的第3位。
自馬德里打吡不敵馬德里體育會之後，皇馬在各項賽事賽前已9連勝。面對荷蘭的PSV卻在上半場32分鐘被罰12碼，比列錫（Ivan Perisic）為燕豪芬操刀射入，半場PSV以1球領先。之前贏過兩支意甲球隊國際米蘭及羅馬，也擊敗德國的RB萊比錫，皇馬換邊5分鐘，由費特歷高華維迪（Federico Valverde）為球隊追平。到60分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的妙射，為這支15屆冠軍反超前。4分鐘後基利安麥巴比（Kylian Mbappe）為重馬拉開比數，加上麥巴比之後的梅開二度及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的入球，皇馬主場5:1大勝PSV，在聯賽階段5戰全勝壓過少打一場的巴黎聖日耳門上榜首。
比寧咸：施丹比我好
皇馬主帥的摩連奴（Jose Mourinho），賽後大讚為球隊反超的比寧咸：「他是個相當出色的球員，他擁有一切的能力。他的身體質素好，閱讀球賽能力，他絕對擁有一切。今日，他改變了比賽的走向。」對於自己美妙的入球，比寧咸表示：「說實在，我是有點驚訝的。我知道自己可以控得好皮球，並在自己的控制範圍，一般來說在這個位置我會尋找好的傳球位置。然後球的落點好，所以我就順勢抽。是的，這是一個美妙的入球，也對球隊非常重要，成為了第2球，讓我們控制比賽。」在近5場入4球，被與皇馬名宿的施丹（Zinedine Zidane）相比，他說：「我覺得施丹比我好好多，他更加優雅，他是我的偶像。」
同日3支英超球隊都失分。英超榜首的阿仙奴主場被多蒙特追平1:1，約基利斯（Viktor Gyokeres）雖然開賽10分鐘為兵工廠領先，不過換邊的10分鐘就被多蒙特追平。而曼城主場出擊對拿玻里，拿玻里下半場由海倫（Rasmus Hojlund）及諾亞蘭治（Noa Lang）的入球兩度領先，不過保亞迪（Ayyoub Bouaddi）及卓基（Rayan Cherki）亦為曼城兩度扳平，最終踢平2:2。而阿士東維拉作客就以0:1不敵土耳其的加拉塔沙雷。
皇家馬德里對PSV燕豪芬精華
科木贏波升第3
同日其他的比賽，意甲的科木主場1:0小勝希臘的AEK雅典，科木4勝1負暫時升上第3位。至於西甲的貝迪斯，作客就以2:0擊敗目前墊底的斯洛伐克球隊施洛雲。至於德甲的RB萊比錫主場，以3:1擊敗法國的朗斯。葡萄牙的波圗，作客1:0小勝荷蘭飛燕諾。挪威神奇球隊的波杜基林特，主場1:0贏奧地利的寧斯。