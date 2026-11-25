西甲的皇家馬德里在先落後半場下，以5:1反勝荷蘭的PSV燕豪芬，在歐聯的聯賽階段保持5戰全勝暫時領先榜首。至於兩支英超領先球隊的阿仙奴及曼城，同樣在主場出擊以，分別以1:1賽和多蒙特及2:2迫和拿玻里。而意甲的科木在小勝AEK雅典後，已升上聯賽階段的第3位。

自馬德里打吡不敵馬德里體育會之後，皇馬在各項賽事賽前已9連勝。面對荷蘭的PSV卻在上半場32分鐘被罰12碼，比列錫（Ivan Perisic）為燕豪芬操刀射入，半場PSV以1球領先。之前贏過兩支意甲球隊國際米蘭及羅馬，也擊敗德國的RB萊比錫，皇馬換邊5分鐘，由費特歷高華維迪（Federico Valverde）為球隊追平。到60分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的妙射，為這支15屆冠軍反超前。4分鐘後基利安麥巴比（Kylian Mbappe）為重馬拉開比數，加上麥巴比之後的梅開二度及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的入球，皇馬主場5:1大勝PSV，在聯賽階段5戰全勝壓過少打一場的巴黎聖日耳門上榜首。