亞冠盃精華聯賽，沙特阿拉伯的艾納斯雖然有基斯坦奴朗拿朗（Cristiano Ronaldo）射入12碼開紀錄，但球隊在以眾凌寡之下，憑祖奧菲歷斯（Joao Felix）在禁區頂的倒掛，以2:1擊敗兩屆冠軍卡塔爾的艾薩德。至於東亞區，5支日本球會進佔前6名位置，中間只夾着一支中超代表的上海海港。

因應中東局勢，艾納斯仍是比其他隊伍少打一場。在主場面對今屆聯賽階段未嘗勝果的艾薩德，艾納斯上半場13分鐘就獲得12碼，C朗操刀為艾納斯打開紀錄。然而艾薩德在22分鐘就由穆罕默德華特（Mohammed Waad）追平。不過這位功臣在上半場補時被逐，原因是他向對手吐口水，被視像助理裁判（VAR）的提示下，球證出示紅牌驅逐，下半場客隊少打一個。在多打一個優勢的下半場，艾納斯有祖奧菲歷斯禁區頂施倒掛入網，為主隊再度領先，不過艾納斯之後未再有入球，最終艾納斯贏艾薩德2:1。艾納斯少打一場下，以3勝1負在西亞排第5，而艾薩德5場2和3負未贏過。