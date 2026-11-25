底特律活塞讓NBA盃的A組變得混亂，在缺少根寧咸（Cade Cunningham）之下，活塞仍作客以104:86擊敗奧蘭多魔術，令魔術分組首嘗敗績，東岸A組目前多倫多速龍與活塞以及魔術同樣1敗。至於西岸A組的榜首大戰，達拉斯獨行俠以120:101擊敗丹佛金塊，獨行俠成為分組全勝隊伍。

根寧咸因為膝傷無緣對魔術上陣，不過他仍在後備席上支持隊友，而魔術其實都有賓捷羅（Paolo Banchero）因病缺席。活塞首節3分無靈，全節6投皆失，而先落後6分。但活塞第2節壓制對手至魔術僅取14分，加上贊堅斯（Daniss Jenkins）單節攻入11分，半場反勝48:36。下半場活塞穩住領先優勢，並且以104:86勝出。活塞5人得分達雙位數，當中伊沙亞祖（Isaiah Joe）攻入21分，贊堅斯亦有15分及10次助攻的貢獻，而奧沙亞湯臣（Ausar Thompson）雖然得6分，不過10個籃板及7次的助攻，還有4次的封阻，令活塞贏波，現時活塞、魔術及速龍在東岸A組同樣1負，不過魔術打多1場以至勝率較高領先。