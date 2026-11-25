今年8月，國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）提出的國際足協前進企業計劃（FFE）最終在歐洲、北美洲以及亞洲的反對下胎死腹中，在歐洲足協（UEFA）要求下公開的相關討論文件洩漏予傳媒，並揭示計劃將出售96年數量的世界盃主導。

美國的《紐約時報》在周一（23日）獲得了有關FIFA與美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）弟弟祖殊庫什納（Joshua Kushner）之旗下投資公司「Thrive Capital」的往來文件，當中有關FIFA原擬成立的子公司FFE，原有計劃向有關企業的高層會發放數千美元的獎金。文件指出，有關的建議在今年世界盃決賽的周末起推進，計劃在決賽的9日後曝光，並且引發爭議，導致恩芬天奴收回計劃，但持續受到歐洲足協的追擊。根據有關文件內容，FIFA的內部財務高層「並未直接參與」制定交易的建設，而據當中一份風險評估指：「根據此交易，FIFA將成立一家營利性子公司，並將旗下賽事的所有商業權利移轉給該公司，由其在未來96年內進行商業發展。」