今年8月，國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）提出的國際足協前進企業計劃（FFE）最終在歐洲、北美洲以及亞洲的反對下胎死腹中，在歐洲足協（UEFA）要求下公開的相關討論文件洩漏予傳媒，並揭示計劃將出售96年數量的世界盃主導。
美國的《紐約時報》在周一（23日）獲得了有關FIFA與美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）弟弟祖殊庫什納（Joshua Kushner）之旗下投資公司「Thrive Capital」的往來文件，當中有關FIFA原擬成立的子公司FFE，原有計劃向有關企業的高層會發放數千美元的獎金。文件指出，有關的建議在今年世界盃決賽的周末起推進，計劃在決賽的9日後曝光，並且引發爭議，導致恩芬天奴收回計劃，但持續受到歐洲足協的追擊。根據有關文件內容，FIFA的內部財務高層「並未直接參與」制定交易的建設，而據當中一份風險評估指：「根據此交易，FIFA將成立一家營利性子公司，並將旗下賽事的所有商業權利移轉給該公司，由其在未來96年內進行商業發展。」
文件指原與特朗普女婿洽商
根據文件指，FIFA最初是與庫什納的投資公司「Affinity Partners」接觸，之後才轉到庫什納的弟弟祖殊旗下公司投任主要投資人。對於有關投資為合沒有經過公開招標，在其中一份文件稱是「鑑於擬議的投資方案，具有特定且獨特的性質，並已與多個潛在投資方進行過雙邊及單邊洽談，亦已有表達出興趣。」至於祖殊的公司，為計劃設立為「Project Box」的計劃，並有「保證函和交易條款」，文件又詳細提及一項「管理層獎勵計劃」，獎金由恩芬天奴任主席的FFE董事會，決定向管理人員派發的獎金。同時FIFA在文件指有關計劃只屬於提案，因為仍需要FIFA的211個成員同意才能執行，同時FIFA指雖然他們會在FFE的董事會擔任領導角色，但不會為他們提供額外報酬。
歐洲足協早前為FIFA公開有關文件劃線，要求在11月2日前公開有關文件，其後FIFA在限期前開放會員審核，但當中需要簽署保密條款，據報英格蘭足總主席已簽署保密協議來檢視文件。有關計劃對於恩芬天奴爭取在明年3月18日摩洛哥舉行的國際足協會議，爭取連任會長造成爭議，而法國足協主席的菲臘比戴亞路（Philippe Diallo）以及日本足協榮譽會長田嶋幸三都先後「入閘」在明年3月角逐。據田嶋在記者會上表示，他將與戴亞路接觸。