日本乒乓球名將、連續3屆奧運奪牌的石川佳純傳出喜訊，她今日（11月25日）在IG宣布結婚，據相關人士透露，另一半並非名人，消息曝光後引發關注。
現年33歲的石川佳純發文表示，「雖然是私事，但我已經與交往一段時間的對象結婚了。」她分享結婚心情，透露在與對方相處的日子裡，逐漸認定希望與他共同走過未來的人生。
傳老公並非知名人士
「日本乒乓球女神」寫道，「雖然我們兩人都還有許多不足，但希望無論遇到什麼情況，都能互相扶持，建立一個充滿笑容的家庭。」並希望外界能給予兩人溫暖的祝福與守護。石川佳純強調，未來會繼續努力，透過乒乓球及其他運動，向更多人傳遞體育的魅力，最後附上親筆簽名，正式公開人生新階段。
14歲入選日本代表 連續3屆奧運上頒獎台
石川佳純出生於日本山口市，6歲開始接觸乒乓球，曾在全日本乒乓球錦標賽青少年組締造史無前例的4連霸紀錄，並以當時史上最年輕的14歲之姿入選日本國家代表隊。她的奧運生涯同樣輝煌，2012年倫敦奧運摘下日本女子乒乓球隊首面奧運銀牌，個人單打晉身4強。
4年後，石川佳純在里約奧運再奪女子團體銅牌；2021年東京奧運則與伊藤美誠、平野美宇合力取得女團銀牌，寫下連續3屆奧運都取得獎牌的紀錄。2023年5月她宣布結束長達23年的乒乓球職業生涯，掛拍後，除推廣乒乓球，也轉戰體育主播及賽事評論。