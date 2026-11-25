日本乒乓球名將、連續3屆奧運奪牌的石川佳純傳出喜訊，她今日（11月25日）在IG宣布結婚，據相關人士透露，另一半並非名人，消息曝光後引發關注。

現年33歲的石川佳純發文表示，「雖然是私事，但我已經與交往一段時間的對象結婚了。」她分享結婚心情，透露在與對方相處的日子裡，逐漸認定希望與他共同走過未來的人生。

傳老公並非知名人士

「日本乒乓球女神」寫道，「雖然我們兩人都還有許多不足，但希望無論遇到什麼情況，都能互相扶持，建立一個充滿笑容的家庭。」並希望外界能給予兩人溫暖的祝福與守護。石川佳純強調，未來會繼續努力，透過乒乓球及其他運動，向更多人傳遞體育的魅力，最後附上親筆簽名，正式公開人生新階段。