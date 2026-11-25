國際體育仲裁法庭（CAS）公布，推翻非洲足協（CAF）在今年中褫奪塞內加爾作為非洲國家盃冠軍的裁決，令塞內加爾重新獲得今年初舉行的2025非洲國家盃冠軍。 因應塞內加爾在比賽的末段不滿球證判決而拉隊離場，比賽雖然在15分鐘後恢復，摩洛哥的巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）射失12碼，令比賽進入加時，而加時塞內加爾勝出獲得冠軍。但其後主辦國兼亞軍的摩洛哥不滿向CAF投訴，CAF其後裁定因為塞內加爾違規離場，因此判褫奪塞內加爾的冠軍資格。然而塞內加爾之後拒絕交還獎盃，並且一直帶到各地巡迴展示，並向CAS提出上訴，CAS在周二（24日）作出了裁決，並推翻非洲足協的決定。

國際體育仲裁法庭秘書長Matthieu Reeb。(美聯社)

法庭認定球證有權決定恢復比賽 在CAS的判辭指出：「球證對於恢復比賽或終止比賽的決定，完全在其職責的範圍內。球證透過鳴笛重新展開比賽，即認定已具體恢復比賽的條件，當時兩隊已重返球場，並且表達了恢復比賽的意願。」塞內加爾足協對於CAS的裁決表示歡迎，並指「這項決定首先肯定運動公平的勝利，並重申一個基本原則，比賽的真正結果完全是在比賽場內，是在體育法的保護下決定。」而摩洛哥足協就表示對裁決感到「驚訝」，並會尋求一切可行途徑挑戰有關裁決。至於非洲足協表示尊重有關裁決並採取一切必要措施以執行裁決。

有關的事件引發到國際足球理事會（IFAB）在4月修例，明確表明：「任何球員如果因抗議球證的判決而離開比賽場地，球證可以向其出示紅牌。這項新規則同樣適用於任何唆使球員離開比賽場地的球隊職員。原則上，導致比賽中止的球隊將被判輸。」然而有關決定沒有追溯力。摩洛哥與塞內加爾在早前的外圍賽亦鎖定了明年的決賽周參賽資格。