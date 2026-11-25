前曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola），在世界盃以來獲得多支國家隊邀請「出山」。在近日接受訪問，他指對自己拒絕了意大利邀請感到尷尬，但是他明確表示復出帶國家隊會是自己的目標。
在帶領曼城10年後，哥迪奧拿離開伊蒂哈德球場。不過在世界盃以來對他的遊說就未停過，在早前意大利已邀請他執掌，但被拒絕。而最近亦有傳美國希望由他接替普捷天奴（Mauricio Pochettino）。哥迪奧拿在接受巴西名宿羅馬里奧（Romario）的電視節目訪問，提及意大利的邀請：「這是我第一次談及此事，不過是的，我有與他們討論。對於向意大利說『不』我是感到有點尷尬，像意大利這樣一個國家，能成為意大利國家隊主教練會是我生涯其中一個重要的榮譽。不過現實是我需要停一下，結果他們2年後再來，我可能會接受了。」
他續說：「有我喜愛的保羅馬甸尼（Paolo Maldini）和李安納度（Leonardo）來訪，我就是簡單希望休息一下。我需要給自己一些時間，在擔任教練的18年，每3日就一場比賽，周而復始，總有一些時間你需要好好休息一下。」曾帶領巴塞隆拿、拜仁慕尼黑，再到曼城，哥迪奧拿指自己仍有機會重返教練工作，他指自己未嘗試教過的球隊就是國家隊，所以這可能會是他的下一步，然而他表示未來仍然未知：「事實是，我自己都不知道。我真的不知道，不過現在，我過得很好。如果我要回來，這會是直覺要我去做，而且是有人需要我，之後我會回來。畢竟經歷這麼多年，這麼多場的比賽。」