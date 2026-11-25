前曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola），在世界盃以來獲得多支國家隊邀請「出山」。在近日接受訪問，他指對自己拒絕了意大利邀請感到尷尬，但是他明確表示復出帶國家隊會是自己的目標。

在帶領曼城10年後，哥迪奧拿離開伊蒂哈德球場。不過在世界盃以來對他的遊說就未停過，在早前意大利已邀請他執掌，但被拒絕。而最近亦有傳美國希望由他接替普捷天奴（Mauricio Pochettino）。哥迪奧拿在接受巴西名宿羅馬里奧（Romario）的電視節目訪問，提及意大利的邀請：「這是我第一次談及此事，不過是的，我有與他們討論。對於向意大利說『不』我是感到有點尷尬，像意大利這樣一個國家，能成為意大利國家隊主教練會是我生涯其中一個重要的榮譽。不過現實是我需要停一下，結果他們2年後再來，我可能會接受了。」