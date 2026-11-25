在周日（22日）的「雙紅會」中，曼聯守將的約羅（Leny Yoro）因為撞跌利物浦的阿歷山大伊沙克（Aleksander Isak），被罰紅牌離場，導致曼聯比賽逾80分鐘時間打少一個，最終輸0:4，但英格蘭足總其後推翻球證的決定，約羅免於之後停賽，但是新任曼聯主教練的普捷天奴（Mauricio Pochettino）對決定表示憤怒。
普捷天奴在歐聯的賽前被問及了約羅紅牌被推翻的感受，他表示：「我真的非常失望，這種情況過去未發生過。我們可以接受球證會犯錯，但我們有視像助理裁判（VAR），他們做了甚麼？他們究竟做了甚麼？我們有重賽的機會嗎？我們可以再次11個打11個嗎？這是不可能。我有一架難以置信的車，但我們需要有同一水平來駕駛它，我們承認技術已經成熟，但他們究竟在做甚麼？」然而英格蘭的球證主管韋比（Howard Webb），為事件辯護，並認為判決存疑問，同時在上次曼市打吡艾寧夏蘭特（Erling Haaland）越位入球判有效，韋比有向曼聯致歉，而今次就沒有，這引起曼聯的憤怒。
曼聯在上訴中有強烈證據認為伊沙克因為在控球時過大力，球已離開他而且曼聯門將的拿文斯（Senne Lammens） 將會先於觸球，因此不構成合法入球機會，韋比在球證的節目中解釋：「關於他（伊沙克）是否能在拿文斯之前搶到球，或許確實存在一些疑問。當時現場球證判斷他能夠搶到。這是球證在場上的判決，隨後VAR介入，確認該判決是否屬於『明顯且顯而易見的錯誤』；最終決定並非如此。換句話說，即使存在疑慮，那也僅止於『疑慮』的層次。既然不構成『明顯且顯而易見的錯誤』，那麼球證在場上做出的關鍵判決便予以維持。我認為，大多數人應該會傾向認為這是一個正確的判決，畢竟伊沙克當時正迅速向球逼近。當然，另一種觀點是拿文斯可能會先搶到球，但我認為這點尚有爭議，絕非屬於『明顯錯誤』的情況。」
普捷天奴質疑首個入球應無效
另外在紅牌後的罰球，導致曼聯失第一球也存在爭議。因為在蘇保施拉爾（Dominik Szoboszlai）主射時，利物浦的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）拉開曼聯的人牆，普捷天奴指：「沒有人談論這是入球不合法。巴高拿有觸碰我們人牆，這絕對不合法。我們要為球智及球員們辯護，那就是要譴責這個判決，並指出這個判決是錯誤。現在，3分呢？3分在哪裡？」