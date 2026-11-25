在周日（22日）的「雙紅會」中，曼聯守將的約羅（Leny Yoro）因為撞跌利物浦的阿歷山大伊沙克（Aleksander Isak），被罰紅牌離場，導致曼聯比賽逾80分鐘時間打少一個，最終輸0:4，但英格蘭足總其後推翻球證的決定，約羅免於之後停賽，但是新任曼聯主教練的普捷天奴（Mauricio Pochettino）對決定表示憤怒。

普捷天奴在歐聯的賽前被問及了約羅紅牌被推翻的感受，他表示：「我真的非常失望，這種情況過去未發生過。我們可以接受球證會犯錯，但我們有視像助理裁判（VAR），他們做了甚麼？他們究竟做了甚麼？我們有重賽的機會嗎？我們可以再次11個打11個嗎？這是不可能。我有一架難以置信的車，但我們需要有同一水平來駕駛它，我們承認技術已經成熟，但他們究竟在做甚麼？」然而英格蘭的球證主管韋比（Howard Webb），為事件辯護，並認為判決存疑問，同時在上次曼市打吡艾寧夏蘭特（Erling Haaland）越位入球判有效，韋比有向曼聯致歉，而今次就沒有，這引起曼聯的憤怒。