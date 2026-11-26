諾定咸森林周五深夜在今輪英超打頭陣，迎戰名大於實的車路士；預計佔地利、鬥心較強的森林，有力在倒戈箭頭帶領下，坐和望贏。(球賽11月28日04:00開賽，Now 621台直播)

上季季初起，已四度撤換主帥的諾定咸森林，今夏邀得以往為水晶宮立下少戰功的奧地利人加士拿(Glasner)接手。球隊季初戰績平平，英超11戰只得9分，本輪前排尾四；攻力尤其不濟只共入9球，攻力排英超倒數尾二。

球隊上仗英超0比2受挫般尼茅夫，但要留意該隊該場在xG(預計入球)高達2.14，是暫時季內英超預計入球值最高，但最終全場食白果的一隊；顯示球隊該場遇上大勇的般茅，輸在無法將機會轉化入球，表現未算太差。

今場最要留意當然是森林今夏最重磅收購、來自車路士的箭頭利安戴納(Liam Delap)，此子前仗聯賽主場神勇，以個人之力攻入2球，為球隊3比1爆大冷打敗曼城，暫時是季內得意之作；今場迎戰防守平庸的舊東家，必再在前線衝鋒陷陣，踢爭氣波。