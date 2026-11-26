英超代表般尼茅夫、水晶宮及新特蘭，香港時間周四深夜在歐霸大聯賽第5輪分途出戰；其中已寫下9連勝佳績的般茅，造訪西甲中下游分子切爾達，客勝當然可追捧。(球賽編號：FB9542，11月27日01:45開賽，NowTV638台直播)
般尼茅夫季初低沉，現已高速運行，各項賽事連贏9場，今夏接手的德國籍領隊馬高羅斯(Marco Rose)應記一功。般茅計歐霸大聯賽4戰全勝入11球，跟葡超勁旅賓菲加及匈牙利奇兵費倫斯華路士，同是長勝軍。這支英超南部強豪，早前作客2比1打敗西甲實力分子皇家蘇斯達，似難實易；今戰遇上實力不及皇蘇的西甲另一代表切爾達，贏面更高。
般茅進攻火力分散
般茅前線好手，位位大勇，巴西的法蘭斯高艾雲尼遜(Evanilson)近9場上陣8次入波，配合已在歐霸開齋的祖斯甸古華特(Justin Kluivert)、馬科斯達華尼亞(Marcus Tavernier)及拉恩域陀(Rayan Vitor)攻堅，切爾達守將將會頭痛不已。
切爾達缺入球把握力
切爾達在歐霸大聯賽4戰只得1勝3負，近況更低迷，近6場各項賽事只得1勝，僅在西班牙盃淘汰低組別對手，而近3場主場更不勝只入1球。主力前鋒保查艾利斯亞斯(Borja Iglesias)因傷缺陣，倚重近年產量不高的柏保路杜蘭(Pablo Duran)攻堅，要攻破9連勝中只失2球的般茅大門，恐怕不易。
另外水晶宮及新特蘭同晚稍後，分別主場迎戰皇家蘇斯達及積基朗尼亞。水晶宮由新帥法蘭克(Frank)接手，雖然領軍首戰在英超敗走而回；但該隊今屆歐霸主場錄得1勝1和，其中西班牙國腳耶利米賓奴(Yeremy Pino)賽事中已入3球。對手皇家蘇斯達在大聯賽4戰入9球，作客不會退縮。兩軍4戰僅得5分，要搶分爭出線下，今場入球不會少。(球賽編號：FB9541，11月27日04:00開賽，NowTV638台直播)
4戰得7分的新特蘭，季內歐霸表現比踢英超穩定，主場迎戰實力不強的波蘭代表積基朗尼亞，就算輪換副選出場，主場小勝可期。(球賽編號：FB9529，11月27日04:00開賽，NowTV643台直播)
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