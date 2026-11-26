英超代表般尼茅夫、水晶宮及新特蘭，香港時間周四深夜在歐霸大聯賽第5輪分途出戰；其中已寫下9連勝佳績的般茅，造訪西甲中下游分子切爾達，客勝當然可追捧。(球賽編號：FB9542，11月27日01:45開賽，NowTV638台直播)

般尼茅夫季初低沉，現已高速運行，各項賽事連贏9場，今夏接手的德國籍領隊馬高羅斯(Marco Rose)應記一功。般茅計歐霸大聯賽4戰全勝入11球，跟葡超勁旅賓菲加及匈牙利奇兵費倫斯華路士，同是長勝軍。這支英超南部強豪，早前作客2比1打敗西甲實力分子皇家蘇斯達，似難實易；今戰遇上實力不及皇蘇的西甲另一代表切爾達，贏面更高。

般茅進攻火力分散

般茅前線好手，位位大勇，巴西的法蘭斯高艾雲尼遜(Evanilson)近9場上陣8次入波，配合已在歐霸開齋的祖斯甸古華特(Justin Kluivert)、馬科斯達華尼亞(Marcus Tavernier)及拉恩域陀(Rayan Vitor)攻堅，切爾達守將將會頭痛不已。