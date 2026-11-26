曼聯易帥仍未扭轉頹勢，球隊在歐聯作客葡萄牙對士砵亭，連續兩場有球員被逐之下，被對手迫和2:2，普捷天奴（Mauricio Pochettino）兩場領軍未能取勝。而上屆歐聯冠軍的巴黎聖日耳門終於失分，主場被羅馬同樣追平2:2；而德甲的拜仁慕尼黑就因為一個烏龍波，作客1:2不敵里爾。 在國際賽期易帥，解僱卡域克（Michael Carrick），邀請普捷天奴執教，然而曼聯上場聯賽慘吞利物浦4蛋，守將的約羅（Leny Yoro）更在8分鐘就被逐。今次歐聯作客對士砵亭，在30分鐘差點失守，門將的拿文斯（Senne Lammens）救出第1次，但3分鐘後拿文斯撞跌對手的麥斯阿拿奧祖（Max Araujo），球證再罰12碼，路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）今次射入，為主隊打開紀錄，半場曼聯落後1球。

換邊後僅3分鐘，輪到曼聯獲得12碼，隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）為紅魔鬼射入追平。這位前士砵亭的球員2分鐘後再為曼聯攻入第2球，令曼聯一度反先2:1。然而阿密特迪亞路（Amad Diallo）在77分鐘受傷，球隊在80分鐘再被路爾斯蘇亞雷斯的倒掛追平。曼聯之後再有泰利文斯（Youri Tielemans）在補時領第2面黃牌被逐，曼聯只能與士砵亭賽和2:2，普捷天奴兩戰未能贏波，而且兩場都有球員被逐。 普捷天奴批評世界盃決賽球證 普捷天奴在賽後歸咎波蘭球證的馬仙尼克（Szymon Marciniak），這位曾執法2022年世界盃決賽的球證兩度判罰曼聯12碼，當中存有爭議，並且在比賽末段取消對手門將的烏龍波，普捷天奴批評：「我認為你的第一個問題很難回答，因為我認為所有人都清楚，這是不可能的。你辰明白，這是很難去理解為甚麼這會在場上發生，在一場比賽中受到如此多的判罰。我們在關鍵時刻受到了很大的懲罰。」普捷天奴亦維護門將的拿文斯，雖然他導致第2個失球：「我認為，請針對我們吧。我覺得我們需要控制好這種情況，因為這情況下守門員並不容易的，那一球，你永遠需要隊友的幫忙。不過當然，我們需要接受，我們要接受挑戰以及盡力改進，你要知道，即使很微小的細節都肯定可以為我們帶來改善。」

士砵亭對曼聯精華

至於皇家馬德里成為唯一全勝隊伍，因為上屆冠軍的巴黎聖日耳門主場對羅馬失分。馬里奧靴莫素（Mario Hermoso）在5分鐘就為客隊羅馬開紀錄，後衛的薩巴尼爾（Illia Zabarnyi）在31分鐘為PSG追平。下半場聖日耳門在62分鐘獲得12碼，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）主射中鵠為球隊反先，但到78分鐘羅馬亦獲得12碼，當耶爾馬倫（Donyell Malen）射入為球隊追平2:2，巴黎聖日耳門賽和羅馬，以13分排次席。 拜仁烏龍波不敵里爾 德甲的拜仁慕尼黑就在今屆首次輸波，球隊作客法國對里爾，雖然憑烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）建功在上半場領先，但下半場上田綺世在62分鐘追平，加上阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）3分鐘後的烏龍波，令拜仁作客輸1:2。英格蘭的另一支球隊利物浦，作客比利時就以3:0擊敗布魯日，以4勝1負排第5位。而西甲的巴塞隆拿同樣贏波，球隊作客去到阿塞拜疆，以4:1擊敗沙巴FC。馬德里體育會主場就以2:0輕取挪威的維京，而意大利的國際米蘭主場以2:0贏德國的史特加，另一支西班牙隊伍的維拉利爾，就作客1:0擊敗捷克的布拉格斯拉維亞，布拉格施拉維亞以24場聯賽階段或分組賽未贏過，創下在歐聯主賽圈最長的不勝紀錄，而土耳其的費倫巴治亦在英格蘭的中立場，以1:0贏烏克蘭的薩克達。

巴黎聖日耳門對羅馬精華

里爾對拜仁慕尼黑精華

布魯日對利物浦精華

沙巴FC對巴塞隆拿精華

馬德里體育會對維京精華

國際米蘭對史特加精華

布拉格施拉維亞對維拉利爾精華

薩克達對費倫巴治精華