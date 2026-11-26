英國的獨立足球監管機構在出席國會的會議時表示，他們會敢於對曼城作出處分。目前曼城仍就球會違反英超逾百宗的財務規定作出上訴，若然有關判決維持，英國獨立足球監管機構（IFR）就將要介入調查。
曼城的財務違規問題，目前英超賽會仍未有公布處分詳情，而曼城也仍在就案件上訴。英國國會的數碼、文化、媒體及體育委員會在周三（25日）展開會議，會上IFR的主席大衛高根（David Kogan）指曼城的違規問題，他們會毫不猶豫介入調查：「不論球會的名字、球會的規模、問題的嚴重性，我們不能僅僅因為球會的規模較大，就忽視我們對有關球會的法定職責。我們絕對需要根據法律規定採取適當的行動，這取決於我們所掌握的情況，也就是英超獨立委員會提出和收集的證據，以及通過上訴對這些證據作出的任何判決。但從某種意義上說，這案件已經定罪，證據已經得到驗證，所以我們絕對有膽量這樣做。」
高根續說：「對於一個成立不到一年、員工隊伍仍然年輕且成立時間不長的組織來說，我會選擇這麼早就面臨這個問題嗎？可能不會，但事實是，如果我們不採取行動，那麼設立足球監管機構的意義何在？所以我認為我們必須絕對、明確地讓大家看到我們正在履行你們作為立法者要求我們履行的職責，而且我們絕對會這樣做，無論這意味著甚麼。」對於可能與曼城進行訴訟時，IFR的行政總裁表示，未來兩年會向球會徵收一筆200萬英鎊的費用，用以應對各項訴訟，同時亦有與政府達成協議，在訴訟費用多於徵收的儲備時，政府會借貸予機構。