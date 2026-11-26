英國的獨立足球監管機構在出席國會的會議時表示，他們會敢於對曼城作出處分。目前曼城仍就球會違反英超逾百宗的財務規定作出上訴，若然有關判決維持，英國獨立足球監管機構（IFR）就將要介入調查。

曼城的財務違規問題，目前英超賽會仍未有公布處分詳情，而曼城也仍在就案件上訴。英國國會的數碼、文化、媒體及體育委員會在周三（25日）展開會議，會上IFR的主席大衛高根（David Kogan）指曼城的違規問題，他們會毫不猶豫介入調查：「不論球會的名字、球會的規模、問題的嚴重性，我們不能僅僅因為球會的規模較大，就忽視我們對有關球會的法定職責。我們絕對需要根據法律規定採取適當的行動，這取決於我們所掌握的情況，也就是英超獨立委員會提出和收集的證據，以及通過上訴對這些證據作出的任何判決。但從某種意義上說，這案件已經定罪，證據已經得到驗證，所以我們絕對有膽量這樣做。」