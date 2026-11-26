法國媒體報道，國際網球誠信機構（ITIA）承認在調查31歲的法國球手連達基治（Arthur Rinderknech），他被指拒絕為一次的突擊檢查採樣，連達基治其後否認有拒絕受檢。

世界排名57的連達基治，據報在今年6月因為拒絕一次突擊藥檢而需要受查。法國《隊報》在周三（25日）報道，指「可能受採樣本人士可能存在誤解」。而報道表示，國際網球誠信機構已就事件進行調查。連達基治在社交平台上解釋：「我已通知ITIA，否認有關指控。而我已要求由獨立法庭審理和裁決事件，這是我的權利。」他又表示：「我從未服用過任何違禁藥物，我為自己在職業網球生涯的成就感到自豪，所有這些成就都是透過辛勤的努力和秉持正直的原則取得。」