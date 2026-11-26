與曼聯一樣深陷降班危機的諾定咸森林，領隊的加斯拿（Oliver Glasner）在對車路士的賽前記者會上，批評球會的標準未達標準，部份球員加盟多年卻仍未能說英語。

森林在周五（27日）的聯賽主場迎戰車路士，不過加斯拿公開批評球隊的紀律和標準：「公司的穩定性在於需要有一套準則。每個加入公司的人都必須遵守這些準則。坦白說，我認為這些準則還不夠高。我們有球員來了4年，仍不能說英語。如果你去意大利，在3個月後，每個球員都要用意大利的語言接受訪問。對我而言，如果我要在英格蘭教波，我就要說英語，如果我教意大利利，我就要識說意大利語。否則，加斯拿，如果你想說自己的本土語言，那就留在奧地利，那裡所有人都明白你說甚麼，但除此以外就沒有。」