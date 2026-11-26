在杜蘭特（Kevin Durant）取得生涯第3.3萬分之下，侯斯頓火箭在常規賽的NBA盃分組以116:104擊敗鳳凰城太陽，令同組的達拉斯獨行俠成為第一支晉級NBA盃八強的隊伍。至於費城76人，有勒邦占士（LeBron James）交出「三雙」，協助球隊以111:104贏邁亞密熱火。
賽前火箭在西岸A組輸了2場，贏波都是要出局。太陽首節有迪雲布克（Devin Booker）攻入13分取得領先，在第2節餘46.3秒，杜蘭特攻入3分，令他成為NBA史上第5位生涯達到33,000分的球員，而火箭在半場也反超66:56。火箭下半場保持着領先優勢，最終以116:104輕取太陽，雙雙在NBA盃止步，同時也讓同組3戰全勝的獨行俠晉級八強。杜蘭特今場交出20分及10個籃板，不過隊友的艾派倫辛根（Alperen Sengun）取得今個賽季第3次「三雙」，他有23分、11個籃板及10次助攻，而火箭贏波亦在西岸排第4位。
至於76人主場對熱火，今夏勒邦占士在加盟熱火與76人之間作出決擇，在為76人上陣至今，取得在費城的第一次「三雙」，共交出25分、12次助攻及10個籃板的成績，加上麥斯（Tyrese Maxey）的30分，令76人以111:104小勝熱火。76人與熱火仍在東岸B組爭出線權，而76人在東岸仍領先。同日的比賽，紐約人主場121:102擊敗克里夫蘭騎士；金州勇士主場129:110破薩克拉門托帝王，帝王全敗無緣晉級。布魯克林籃網作客104:97贏密爾沃基公鹿；孟菲斯灰熊主場115:97贏洛杉磯快艇；芝加哥公牛作客贏波，107:105險勝夏洛特黃蜂；明尼蘇達木狼作客113:106破奧克拉荷馬城雷霆；西岸的聖安東尼奧馬刺，作客以111:116不敵波特蘭拓荒者。