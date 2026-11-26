在杜蘭特（Kevin Durant）取得生涯第3.3萬分之下，侯斯頓火箭在常規賽的NBA盃分組以116:104擊敗鳳凰城太陽，令同組的達拉斯獨行俠成為第一支晉級NBA盃八強的隊伍。至於費城76人，有勒邦占士（LeBron James）交出「三雙」，協助球隊以111:104贏邁亞密熱火。

賽前火箭在西岸A組輸了2場，贏波都是要出局。太陽首節有迪雲布克（Devin Booker）攻入13分取得領先，在第2節餘46.3秒，杜蘭特攻入3分，令他成為NBA史上第5位生涯達到33,000分的球員，而火箭在半場也反超66:56。火箭下半場保持着領先優勢，最終以116:104輕取太陽，雙雙在NBA盃止步，同時也讓同組3戰全勝的獨行俠晉級八強。杜蘭特今場交出20分及10個籃板，不過隊友的艾派倫辛根（Alperen Sengun）取得今個賽季第3次「三雙」，他有23分、11個籃板及10次助攻，而火箭贏波亦在西岸排第4位。