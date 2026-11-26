日本職業足球聯賽計劃再擴展多一個級別，將設立類似於「J4」級聯賽的比賽，讓有意加入日職聯盟的球會與現時JFL聯賽的企業業餘隊分割，而在新J4聯賽成立後，JFL亦會與現行日職聯的跨年賽制分離，轉回日本的單年制賽季。

日本媒體報道，日本足協希望在2028至29年賽季擴展聯賽規模至第4個級別。報道指出，在日本現有第4級聯賽的JFL中，有職業、半職業以及企業組織的業餘球會一同比賽，各隊在商業規模和活動目的不同，因此想將有意加入成為職業聯賽的球會跟聯賽中的企業球隊分離，成立一個新的聯賽。在新設立的第4級聯賽，將與目前日丙聯賽接軌進行升降制，而新的JFL只會與地方聯賽銜接，並且會採用日本原有的單年賽季模式，而非歐洲主流的跨年賽制。