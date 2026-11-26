美國的NBA籃球聯賽展示進軍歐洲的雄心壯志。聯盟在計劃投資100億歐元為歐洲進行場館的升級翻新或建造新球場，以提升未來在歐洲成立新聯賽的吸引力。

據報道指，NBA已接洽多間投資機構參與有關的計劃，計劃不單是提升場館內部的水平，同時也強化場館周圍，包括運動以及娛樂的設施。NBA早前與國際籃球協會（FIBA）共同合作，計劃在2027年在歐洲成立新的職業籃球聯賽，而這次的場館投資將是有關計劃的其中一部份。有關計劃會為潛在加入聯賽的球隊及經營團隊提供支援，並且提供NBA的場館建設及周邊設計的經驗。