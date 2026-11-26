美國的NBA籃球聯賽展示進軍歐洲的雄心壯志。聯盟在計劃投資100億歐元為歐洲進行場館的升級翻新或建造新球場，以提升未來在歐洲成立新聯賽的吸引力。
據報道指，NBA已接洽多間投資機構參與有關的計劃，計劃不單是提升場館內部的水平，同時也強化場館周圍，包括運動以及娛樂的設施。NBA早前與國際籃球協會（FIBA）共同合作，計劃在2027年在歐洲成立新的職業籃球聯賽，而這次的場館投資將是有關計劃的其中一部份。有關計劃會為潛在加入聯賽的球隊及經營團隊提供支援，並且提供NBA的場館建設及周邊設計的經驗。
NBA總裁蕭華（Adam Silver）表示：「我們親眼見證了頂尖場館及其周邊開發建設，如何徹底改變籃球與當地社區的面貌。隨着我們正與FIBA攜手籌備歐洲新聯賽，我們見到一個絕佳契機，能協助各球隊發展場館設施，這些設施既能傳承歐洲籃球獨有的傳統，又能提升球迷體驗，並吸引更多現場活動在此舉辦。」根據NBA聲明，場館周圍的開發規劃可能涵蓋住宅、辦公空間、餐廳、零售商店及公共空間，目的是為這些區域創造成為全年皆可造訪的熱點。據NBA引用的顧問公司指，歐洲的新聯賽可能會為歐洲整體的國民生產總值（GDP）創造逾240億歐元的價值，同時每年可以創造近1.5萬個職位，並可以在頭10年吸引近7,000萬球迷入場。