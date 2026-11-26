拜仁慕尼黑在周三（25日）就穆斯亞拿（Jamal Musiala）的健康發聲明，指穆斯亞拿的健康仍是球會的首位。在早前拜仁董事會成員的路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）質疑穆斯亞拿的健康，並指其鉅額的合約造成球會財務的困擾。
拜仁表示，就近日對穆斯亞拿的健康以及與其經理人的傳聞澄清，拜仁表示：「昨天，也就是星期二，拜仁慕尼黑與穆斯亞拿的經紀人進行建設性的會談。雙方都將球員的健康放在首位。球會將全力支持穆斯亞拿康復治療。就之前的傳聞，拜仁與穆斯亞拿凡經理人公司澄清，表示穆斯亞拿在2025年4月22日出現神經問題後，已接受了醫療團隊的檢查。在上個星期，拜仁的高層，包括名譽主席漢尼斯（Uli Hoeness）以及總裁的迪臣（Jan-Christian Dreesen）已暗示需要檢討穆斯亞拿的合約，而在上周五，球會的傳奇名宿路明尼加直接開腔指：「查馬爾確實有健康方面的問題，這點大家都知道。眾所周知，他簽有一份涉及鉅額薪酬的合約。作為球會，我們必須思考該如何應對這種情況。」
球員工會批評拜仁應有分寸
路明尼加亦提到，如果穆斯亞拿無法回復最佳狀態，球會必須在財務狀況作出考慮，並指明其薪酬的金額將無法維持。然而有關言論引起拜仁球迷的不滿。在球會之後進行的周年股東大會上，球迷批評董事會成員對穆斯亞拿健康的說法，當中一位神經科醫生更指，這些言論有可能對穆斯亞拿的康復造成影響。雖然球會的體育總監艾巴爾（Max Eberl）以及復出的主帥甘賓尼（Vincent Kompany）都希望平息爭議，並稱相信穆斯亞拿可以回復巔峰，國際職業足球員協會（FIFPro）亦聲明批評拜仁：「像拜仁慕尼黑這樣具指標性的球會，理應更有分寸。拜仁對穆斯亞拿負有照護責任。在職業球壇，對自身未來的種種不確定性，往往會對球員的心理健康造成衝擊，尤其是在他們正處於傷後復原階段。」
在周三拜仁公布的財務報告中，球會鈑得近10億歐元的收入，淨利潤亦達到2,280萬歐元，是球會連續34年盈利，是近代足球罕有例子。而穆斯亞拿在2025年的情人節，與拜仁簽下長約，據報年薪達2,500萬歐元，並簽約至2030年，令他成為球壇最高薪級別的球員之一。可是這位德國國腳在之後受傷不斷，在去年4月因為腿筋撕裂錯過餘下賽季，在2025年的世界冠軍球會盃復出，又與基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）碰撞重傷斷腳，至今年1月才復出，之後又持續受傷患影響，在世界盃也未能回復狀態。而不幸的是，在8月的季前熱身賽，他兩度因為神經疾病而暈倒場上。這位23歲的德國中場表示，這種隱患已是自己生活的一部份，而今季他因為其他受傷亦缺陣了8個星期。