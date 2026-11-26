拜仁慕尼黑在周三（25日）就穆斯亞拿（Jamal Musiala）的健康發聲明，指穆斯亞拿的健康仍是球會的首位。在早前拜仁董事會成員的路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）質疑穆斯亞拿的健康，並指其鉅額的合約造成球會財務的困擾。

拜仁表示，就近日對穆斯亞拿的健康以及與其經理人的傳聞澄清，拜仁表示：「昨天，也就是星期二，拜仁慕尼黑與穆斯亞拿的經紀人進行建設性的會談。雙方都將球員的健康放在首位。球會將全力支持穆斯亞拿康復治療。就之前的傳聞，拜仁與穆斯亞拿凡經理人公司澄清，表示穆斯亞拿在2025年4月22日出現神經問題後，已接受了醫療團隊的檢查。在上個星期，拜仁的高層，包括名譽主席漢尼斯（Uli Hoeness）以及總裁的迪臣（Jan-Christian Dreesen）已暗示需要檢討穆斯亞拿的合約，而在上周五，球會的傳奇名宿路明尼加直接開腔指：「查馬爾確實有健康方面的問題，這點大家都知道。眾所周知，他簽有一份涉及鉅額薪酬的合約。作為球會，我們必須思考該如何應對這種情況。」