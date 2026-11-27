香港時間周六早上進行NBA盃分組賽最後一輪，於西岸C組同得2勝1負的波特蘭拓荒者及金州勇士相遇；前者雖然缺少受傷的主將查莫拉特(Morant)，但面對今季不擅作客、兼有「3分王」史堤芬居里(Stephen Curry)避戰的勇士，拓荒者贏面稍高。(11月28日10:30開賽，ViuTV99台直播)

西岸C組爭持激烈，完成日前的第3輪後，共有4支球隊成績同是2勝1負，周末最後一輪分組賽會定出線隊伍。拓荒者上仗主場以116比111力挫馬刺，取得重要勝利，當中主將後衛列拿特(Lillard)及前鋒艾迪查(Deni Avdija)贏波功勞最大。列拿特第1節便取得個人今季該節新高的16分，全場貢獻29分，3分波12投5中；艾迪查更收穫全隊最高33分，3分波8投5中，兩人今場表現仍然舉足輕重。

拓荒者今季主場成績為4勝2負，曾經擊敗太陽，以及兩度擊敗上季西岸決賽隊伍雷霆，日前分組賽贏馬刺；反映就算近期缺少今季加盟的「彈弓人」查莫拉特，依然極具競爭力。