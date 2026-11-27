西甲爭標雙雄你追我趕，在聯賽榜死咬「一哥」巴塞隆拿的皇家馬德里，在「新施丹」祖迪比寧咸(Jude Bellingham)帶領下，愈戰愈勇；周六深夜於班拿貝迎戰艾拉維斯，有力大炒！(球賽編號FB9650，11月29日04:00開賽，Now632台直播)
皇馬周中歐聯主場以5比1反勝燕豪芬，繼上輪西甲之後，再次反勝，盡顯韌性及鬥心。主帥摩連奴(Mourinho)神級調動，上仗歐戰半場落後下，一口氣換入兩位中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)及甸恩胡積臣(Dean Huijsen)；同時更調入祖比寧咸出任攻中，後者射入世界波兼交出助攻。
近5次代表皇馬上陣入4球的比寧咸，已被球壇中人譽為「新施丹」，指此子擁有卓越的護球能力，兼具頂級後上入球能力。當然，現時這位「英版新施丹」與正版皇馬傳奇球星施丹(Zidane)，成就仍大有距離；但由他跟基利安麥巴比(Kylian Mbappe)合力攻堅，入球得心應手。
雲尼斯奧斯重拾信心
至於麥巴比剛戰歐聯更交出2入球1助攻，更值得高興的是，開季以來表現低迷的雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，同場入波埋齋，信心有望提升。現時在西甲僅以3分落後巴塞排在次席的皇馬，各項賽事已10連勝，今場續於班拿貝遇中游分子艾拉維斯，有力輕鬆報捷。
對手艾拉維斯上仗以3比1打敗拉科魯尼亞，成功終止聯賽8場不勝頹勢，前鋒盧卡斯保耶(Lucas Boye)交出1入球1助攻，已是個人近期代表作；但該隊近9次對戰皇馬全敗，季內作客西甲6戰不勝失11球，今場只求輸少當贏。
耶馬爾復出 巴塞誓炒拉科
另一邊廂，巴塞周日晚作客拉科魯尼亞。「地上最強」周中於歐聯以4比1輕勝沙巴FC，耗力不多。該仗未有隨隊出征阿塞拜疆的天才球星耶馬爾(Yamal)，以及僅後備出場的隊長前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)，今場有望復任正選。對手拉科近期有球星奧巴美揚(Aubameyang)復出，但這位加蓬射手膝傷痊癒後3戰未有入球，今場縱有主場之利，難逃一敗。(球賽編號FB9649，11月29日23:15開賽，Now632台直播)
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