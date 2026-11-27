西甲爭標雙雄你追我趕，在聯賽榜死咬「一哥」巴塞隆拿的皇家馬德里，在「新施丹」祖迪比寧咸(Jude Bellingham)帶領下，愈戰愈勇；周六深夜於班拿貝迎戰艾拉維斯，有力大炒！(球賽編號FB9650，11月29日04:00開賽，Now632台直播)

皇馬周中歐聯主場以5比1反勝燕豪芬，繼上輪西甲之後，再次反勝，盡顯韌性及鬥心。主帥摩連奴(Mourinho)神級調動，上仗歐戰半場落後下，一口氣換入兩位中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)及甸恩胡積臣(Dean Huijsen)；同時更調入祖比寧咸出任攻中，後者射入世界波兼交出助攻。

近5次代表皇馬上陣入4球的比寧咸，已被球壇中人譽為「新施丹」，指此子擁有卓越的護球能力，兼具頂級後上入球能力。當然，現時這位「英版新施丹」與正版皇馬傳奇球星施丹(Zidane)，成就仍大有距離；但由他跟基利安麥巴比(Kylian Mbappe)合力攻堅，入球得心應手。