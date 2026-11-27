英超本輪除了上演前列爭霸戰，周日早場亦有默西塞德郡打吡戰，由「拖肥」愛華頓主場迎戰「紅軍」利物浦。紅軍氣勢節節上升，首席射手終展示身價；碰巧對手缺少停賽的主力中堅，今場有力延續近年對賽全勝的氣勢，作客贏波力爭闖入三甲位置。(球賽編號：FB9500，11月29日20:00開賽，NowTV621台直播)

利物浦近期在兩大戰線得心應手，聯賽連炒曼聯及水晶宮，本輪前排第4；剛戰歐聯作客以3比0輕取比甲班霸布魯日，3連勝入10球。一眾先後天價購入的中前場好手，漸見威力；其中瑞典箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，今季完全康復，重拾當年在紐卡素的射手觸覺，上仗鬥布魯日梅開二度，季內已入10球，遠超上季。

愛華頓難守死伊沙克域斯

他說：「很難準確說自己現在處於甚麼情況、有幾厲害；但我可以肯定地說我感覺很好，跟球隊處於一個良好狀態，這是最重要的，希望會愈來愈好。」伊沙克已為紅軍連續6場作客入波，今場打吡戰將聯同兩位逾億英鎊轉會費加盟的攻中域斯(Wirtz)，以及今夏來投的翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)合力攻堅，要連續4次英超對賽擒下宿敵愛華頓，機會高唱。