近季英超最具競爭力兩隊，阿仙奴及曼城，周日深夜在酋長球場合演矚目大戰；以往兩隊是矛盾之爭，但如今「藍月」曼城攻不銳，守更不穩，預計「兵工廠」有力延續近年主場對賽佔優的氣勢，主勝可熱捧。(球賽編號：FB9501，11月30日00:30開賽，NowTV621台直播) 計對上6屆英超，曼城取得4冠1亞，而阿仙奴三連亞後，上屆終於一搔21年之癢，拋離藍月7分封王。阿仙奴在阿迪達(Arteta)麾下，平穩見稱，表現波動少，暫時11戰過後，在榜首6分領先白禮頓及今場對手曼城；計季內聯賽主場5戰全勝，入10球失2球，而且對上3季在酋長球場的聯賽對戰，亦取得2勝1和佳績，紅強藍弱，變化早已出現。

夏維斯聯賽誓擔正 兵工廠在歐聯主場失分，仍保持各項賽事11場不敗戰績，今場續佔主場之利，賽前好消息是一號門將大衛拉耶(David Raya)肩傷並不嚴重，今場有望復出把關；另外球隊弊病是攻力未夠銳利，但喜見上仗歐聯射入世界波的瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)，做好連繫進攻重任之餘，重拾在球會入波的信心，今場說不定可再壓夏維斯(Havertz)擔正，將是兵工廠今場爭勝一大板斧。 阿仙奴被「德甲一哥」多蒙特逼和1比1，但曼城同晚歐聯主場苦戰2比2和意甲褪色勁旅拿玻里，表現更令人失望。藍月今夏由馬利斯卡(Maresca)接掌帥印，開局各項賽事8連勝，之後無以為繼；連同在歐聯主場被PSG擊倒，對上10戰場場失波，計英超近4戰更只得1和3負，今場或要焗攻，求收窄雙方分數差距，只怕兩頭不到岸。