歐霸盃聯賽階段的第5輪，英超的代表般尼茅夫，作客多數時間少打一個的情況下，以2:1反勝西甲的切爾達，成為唯一5戰全勝隊伍上榜首。之前領先的葡萄牙賓菲加及匈牙利球隊費倫斯華路士雙雙失分。
般尼茅夫在英超及歐洲賽場都保持水準，作客面對今季西甲「跌Watt」的切爾達，在19分鐘失守，伊亞高艾斯巴斯（Iago Aspas）為主隊打開紀錄。作客的般尼茅夫在23分鐘禍不單行，巴科迪迪亞基迪（Bafode Diakite）因為踢中對手足踝，在視像助理裁判（VAR）示意下，球證翻看片段，將迪亞基迪直接紅牌驅逐。半場少打一個，還要落後一球，但般尼茅夫換邊僅2分鐘由艾華路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）接應傳中頂入追平，繼續將守代攻的般尼茅夫，在78分鐘再有拉恩域陀（Rayan）為球隊反敗為勝，以2:1反勝切爾達全取3分。這是歐洲史上第3支球隊在首戰歐洲賽的頭5場贏波，之前是1961至62年的紐倫堡以及1972至73年的艾拉華特。
至於之前領先的匈牙利球隊費倫斯華路士，主場與斯洛文尼亞的施捷悶和0:0失分，以4勝1和跌落第3。第2的是意大利代表祖雲達斯，老婦人主場失守之下，以4:1反勝塞浦路斯的奧摩尼亞。排之後的是德甲的利華古遜與葡萄牙賓菲加，利華古遜作客以2:0贏克羅地亞的薩格勒布戴拿模，而賓菲加作客慘敗，以0:4不敵捷克的柏辛域陀尼亞。另外兩支英超隊，水晶宮主場以2:1擊敗皇家蘇斯達，新特蘭主場只能與波蘭的積基朗尼亞賽和1:1。
其他賽果，AC米蘭作客4:2贏希臘的奧林比亞高斯，蘇超些路迪贏波，作客2:1贏葡萄牙乙組隊杜連斯。法甲馬賽主場1:0贏保加利亞的索菲亞利夫斯基，比錫達斯主場2:1贏以色列的比亞斯華夏普爾，比賽因為出現巴勒斯坦旗抗議引發爭議。德甲的賀芬咸主場3:1贏奧地利格拉茨，法甲的里昂主場只與挪威的利尼史特朗賽和0:0，荷蘭的NEC奈梅亨主場3:1贏法甲的雷恩，安德列治作客3:1擊敗克里特，阿爾克馬爾作客4:2贏布拉格斯巴達，聖基萊斯聯主場2:2與列治普斯納賽和，奧地利薩爾斯堡主場2:0贏艾拉華特阿美尼亞。