歐霸盃聯賽階段的第5輪，英超的代表般尼茅夫，作客多數時間少打一個的情況下，以2:1反勝西甲的切爾達，成為唯一5戰全勝隊伍上榜首。之前領先的葡萄牙賓菲加及匈牙利球隊費倫斯華路士雙雙失分。

般尼茅夫在英超及歐洲賽場都保持水準，作客面對今季西甲「跌Watt」的切爾達，在19分鐘失守，伊亞高艾斯巴斯（Iago Aspas）為主隊打開紀錄。作客的般尼茅夫在23分鐘禍不單行，巴科迪迪亞基迪（Bafode Diakite）因為踢中對手足踝，在視像助理裁判（VAR）示意下，球證翻看片段，將迪亞基迪直接紅牌驅逐。半場少打一個，還要落後一球，但般尼茅夫換邊僅2分鐘由艾華路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）接應傳中頂入追平，繼續將守代攻的般尼茅夫，在78分鐘再有拉恩域陀（Rayan）為球隊反敗為勝，以2:1反勝切爾達全取3分。這是歐洲史上第3支球隊在首戰歐洲賽的頭5場贏波，之前是1961至62年的紐倫堡以及1972至73年的艾拉華特。