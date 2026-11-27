在周三（25日）舉行的一場亞冠盃二級聯賽發生罕有事件，在伊朗的高爾高赫作客對阿聯酋艾查捷拉的比賽，上半場的敘利亞球證因為「狀態不正常」而被換出，下半場由後備球證頂替執法，高爾高赫的職員據報指球證「飲醉」，不過亞洲足協（AFC）以及敘利亞足協都否認，亞洲足協指控傳聞沒有根據。

在這場亞冠二的比賽，主隊的艾查捷拉在上半場建功後，以1:0擊敗高爾高赫，然而據報道指出，客隊職員指控敘利亞球證赫塔比（Hanna Hattab）作出不穩定的判決，似「飲醉」，而伊朗的通訊社ISNA引述客隊一位職員稱「球證狀態不正常」，指如果球證不換人就可能無法繼續比賽。因此在網上有傳球證飲醉酒。然而，赫塔比其後聲明否認，並認為自己受到誹謗，威脅採取法律行動。赫塔比表示：「將發表正式聲明，澄清與所發生的事情有關的所有細節和事實」。報道亞洲賽場的阿曼記者就指，赫塔比是「由於血糖下降，導致他失去注意力和專注力」，並澄清「賽後他接受了體檢，結果顯示他並未醉酒，這與坊間流傳的說法相反」。