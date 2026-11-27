在意大利舉行的台維斯盃決賽階段，英國在台維斯盃擊敗德國隊，自2019年後再次打入四強。他們單打與德國各勝一場，之後雙打在決勝局擊敗對手晉級。至於意大利隊晉級也相當驚險，面對南韓隊同樣打到第3場，而且兩盤都打到決勝局才勝出。

英國對上一次贏得台維斯盃冠軍已是2015年，而他們自2019年打入四強之後，就從未在這項隊際的網球賽事晉身過四強。面對有世界排名第1，施維列夫（Alexander Zverev）在陣的德國隊，英國首場由洛尼（Cameron Norrie）出擊，打足3盤才擊敗史卓夫（Jan-Lennard Struff），第2場英國以英國「一哥」的費里（Arthur Fery）對施維列夫，結果世界排名只得32的費里以盤數0:2不敵施維列夫，兩隊要在雙打決勝。雙打英國有世界第1的柏頓（Henry Patten）與世界第3的施古斯基（Neal Skupski）合作，面對德國的卡維迪斯（Kevin Krawietz）和佩迪斯（Tim Puetz），首盤英國組合贏6:2，但第2盤要打決勝局，這對首次合作的英國組合，決勝局以8:6的細分擊敗對手，為英國以場數2:1擊敗德國晉身四強。