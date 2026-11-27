在歐聯的賽場球迷專心看勁旅的較量，在歐霸盃的比賽，卻在周四（26日）分別發生騷動。在土耳其球會比錫達斯對以色列比亞斯華夏普爾的比賽，因為土耳其以安全理由拒絕比賽當地舉行，歐洲足協（UEFA）因此安排在格魯吉亞的中立場進行，在比賽期間因為比錫達斯球迷舉起巴勒斯坦旗幟示威而發生警民衝突暫停比賽。在馬賽對索菲亞利夫斯，有保加利亞球迷在球迷衝突中受傷送院。

比利時當局在早前指，因為安全及保安的理由，拒絕對比亞斯華夏普爾的比賽安排在伊斯坦布爾舉行，因此歐洲足協將比賽移至格魯吉亞，在賽前桔魯吉亞已如臨大敵，派出警察分隔相方球迷，這源於土耳其對巴勒斯坦的支持，以及以色列在加沙的爭議。在比賽的26分鐘，有比錫達斯球迷展示巴勒斯坦國旗，在要求收回無效下，警察向球迷發射胡椒噴霧，從而爆發警民衝突，球證也因此暫停了比賽。比錫達斯雖然之後以2:1勝出，但球會發聲明，指控格魯吉亞的警察採用「不成比例」的武力，在賽前及比賽期間襲擊他們的球迷。