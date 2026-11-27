國際籃協世界盃的外圍賽，中國男籃在卡塔爾以80:82不敵沙特阿拉伯，33年來首次不敵對手，目前出線雖然仍有優勢，但絕不輕鬆。

中國歷史上在2005年曾大勝過沙特男籃88分，不過21年過去，這支輸88分的隊伍反壓過來。周四（26日）在卡塔爾多哈舉行的男籃世界盃亞太區外圍賽，中國隊在第1節一度領先10:2，這是中國隊的最大分差，首節中國還是領先29:25。然而第2節國籃僅得14分下，被沙特反超48:43完半場，中國男籃下半場力追，在最後21秒中國反先79:78，不過之後沙特獲得2個罰球再反先，最後9秒中國隊的胡明軒的3分射失，沙特隊再獲2個罰球射入，中國隊最後一擊，胡明軒的罰球兩罰中一，之後搶得籃板補射，但射失，最終沙特阿拉伯以82:80，33年來首次擊敗中國男籃。