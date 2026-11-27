國際籃協世界盃的外圍賽，中國男籃在卡塔爾以80:82不敵沙特阿拉伯，33年來首次不敵對手，目前出線雖然仍有優勢，但絕不輕鬆。
中國歷史上在2005年曾大勝過沙特男籃88分，不過21年過去，這支輸88分的隊伍反壓過來。周四（26日）在卡塔爾多哈舉行的男籃世界盃亞太區外圍賽，中國隊在第1節一度領先10:2，這是中國隊的最大分差，首節中國還是領先29:25。然而第2節國籃僅得14分下，被沙特反超48:43完半場，中國男籃下半場力追，在最後21秒中國反先79:78，不過之後沙特獲得2個罰球再反先，最後9秒中國隊的胡明軒的3分射失，沙特隊再獲2個罰球射入，中國隊最後一擊，胡明軒的罰球兩罰中一，之後搶得籃板補射，但射失，最終沙特阿拉伯以82:80，33年來首次擊敗中國男籃。
中國隊3分30射5中
沙特隊的艾素韋林（Mohammed Alsuwailem）獨取20分及8個籃板成為重要功臣，球隊6人取得雙位數得分。國籃僅4人獲雙位數得分，廖三寧與胡明軒分別有15分已是國家隊最多，然而中國隊外圍投射命中慘不忍睹，30次起手僅5中，當中胡明軒一個人就射了8次僅收獲6分。國家隊目前在F組以5勝4負的成績排第8，亞太區外圍賽有8隊可以晉級世界盃，當中包括了主辦國的卡塔爾，因此實際只有7隊可以晉級，當中包括兩組前3以及一支最佳成員的第4名，中國目前是成績最佳第4名，但E組的約旦比中國隊少打一場。
同日的一場亞洲盃外圍賽預賽，香港男籃在蒙古以106:65大勝斐濟，由於第2圈只餘下2場比賽，4戰全勝的香港隊與泰國一同取得外圍賽的參賽資格。