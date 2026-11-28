馬基斯於壓軸的華倫西亞站突然宣布退役，在車房展示紙牌感謝車迷支持，並擁抱車隊工作人員。他表示手臂傷勢未見好轉，加上看東西有「重影」，決定今季完結後離開賽場。

33歲的馬基斯今季在落後102分下，上一站在葡萄牙提前「封王」，成功創出史上最大反勝，奪得生涯第8個總冠軍，追平傳奇車手阿戈斯天尼（Giacomo Agostini）。

馬基斯15歲開始出戰世界錦標賽，20歲升上頂級組別，奪得超過100場不同級別的分站冠軍。