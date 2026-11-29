英超勁旅曼聯主場以0︰4慘負予賓福特，自1937年後首次主場不敵賓福特，亦終結賓福特英超作客10場不勝的戰績。除此之外，曼聯今季各項賽事累積失40球，失球為歐洲五大聯賽球隊中最多。新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）坦言執教曼聯的難度比想像中高。

曼聯自1937年後首次主場不敵賓福特

曼聯今場以達洛治（Diogo Dalot）及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）任兩閘，約羅（Leny Yoro）與哈利馬古尼（Harry Maguire）夥拍中堅。前線方面，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）先列後備，由阿密特迪亞路（Amad Diallo）及多古（Patrick Dorgu）任兩翼正選。早段曼聯聲勢凌厲，馬古尼近門頂中楣，般奴費南迪斯及後亦錯失入球機會。戰至19分鐘曼聯後場失去控球權，賓福特在沒有人數優勢下，憑哥林威爾遜（Callum Wilson）快腳先開紀錄。32分鐘賓福特直線長傳令利辛度馬天尼斯失位，哥林威爾遜接應隊友傳中掃入空門，半場客軍領前2︰0。