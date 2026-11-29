英超勁旅曼聯主場以0︰4慘負予賓福特，自1937年後首次主場不敵賓福特，亦終結賓福特英超作客10場不勝的戰績。除此之外，曼聯今季各項賽事累積失40球，失球為歐洲五大聯賽球隊中最多。新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）坦言執教曼聯的難度比想像中高。
曼聯自1937年後首次主場不敵賓福特
曼聯今場以達洛治（Diogo Dalot）及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）任兩閘，約羅（Leny Yoro）與哈利馬古尼（Harry Maguire）夥拍中堅。前線方面，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）先列後備，由阿密特迪亞路（Amad Diallo）及多古（Patrick Dorgu）任兩翼正選。早段曼聯聲勢凌厲，馬古尼近門頂中楣，般奴費南迪斯及後亦錯失入球機會。戰至19分鐘曼聯後場失去控球權，賓福特在沒有人數優勢下，憑哥林威爾遜（Callum Wilson）快腳先開紀錄。32分鐘賓福特直線長傳令利辛度馬天尼斯失位，哥林威爾遜接應隊友傳中掃入空門，半場客軍領前2︰0。
下半場泰利文斯中楣後賓福特把握曼聯防守失誤，由基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）及奇雲舒哈迪（Kevin Schade）建功成4︰0完場。連同今場，曼聯英超開季1勝5和6負，追平隊史第二次世界大戰後最差12場開局。12戰8分的曼聯賽後仍處第19位，與護級線仍差3分，比11戰7分的水晶宮多1分。
普捷天奴承認執教曼聯難度比想像中高
普捷天奴（Mauricio Pochettino）被問到執教曼聯的難度是否比想像中更高，坦言︰「當然，是，現在情況不容易。當球員欠缺信心，被對手第一次攻門就失守，球員就會很難即時反彈。對手4次起腳中框就攻入4球，令人失望。」肥普稱會繼續鼓勵球員︰「很多地方都可以改善，在足球場上努力後需要等待回報，球員要相信做得到。我們仍有時間，但亦要面對現實，曼聯不會因為輝煌的歷史而取得三分，要與對手硬碰。」他續指曼聯現在只有20分鐘踢出好表現，欠缺穩定性。
曼聯0︰4賓福特精華
曼聯今季各項賽事共失40球，為歐洲5大聯賽中防守最差球隊，與比賽場數較少基達菲、薩斯索羅、柏林聯、朗斯相比更差。
此外，哈利馬古尼（Harry Maguire）今仗被罰黃牌，下輪12月3日凌晨4時15分作客紐卡素需要停賽。戰罷周中快車後，12月5日迎高雲地利、12月9日歐聯迎戰RB萊比錫。及後兩場先後作客倫敦，鬥水晶宮及阿仙奴。