吸食水煙愈趨普及，過去本港研究發現，部分受訪者以為比吸食傳統香煙較安全。然而，世界衛生組織(WHO)轄下國際癌症研究機構(IARC)一項吸食水煙相關的全球肺癌疾病負擔推算研究，推算2025至2050年將有944,700宗與吸食水煙相關的肺癌新症，認為有需要制訂針對性的監管及公共衛生介入措施。 水煙在年輕人中愈趨流行，是因為其煙草口味多樣，包括甜味及水果香味等，比傳統香煙的煙霧更柔和、香氣更吸引；惟這並不代表其害處較小。實驗室分析顯示，水煙煙霧含有致癌物(如特定煙草亞硝胺、多環芳香烴、甲醛、苯)、一氧化氮及重金屬；燃燒木炭會產生大量一氧化碳及致癌的多環芳香烴。這些毒素與成癮、心肺疾病及癌症相關。

吸入更多有害物質 由於吸食水煙比吸食捲煙吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物分量一般比捲煙多。與吸1支捲煙相比，吸1節水煙(通常1小時)可接觸多達100至200倍煙霧量、1.7倍尼古丁、9倍一氧化碳及50倍致癌性多環芳香烴。

至於二手煙方面，水煙比捲煙令非吸煙者置身於更多有害物質中。在1節水煙內，由水煙壺釋出的二手煙霧含有1支捲煙30倍的一氧化碳、4倍的致癌性多環芳香烴及4倍的揮發性醛。 部分年輕人對水煙有誤解 較早前香港吸煙與健康委員會一項針對年輕人對水煙的使用及認知調查，發現曾經及現時使用水煙的比率分別為30.4%及13.4%。香港大學青少年戒煙熱線的研究則顯示25歲或以下年輕人曾吸食水煙的比率有所上升，部分人更存在誤解，以為危害比傳統煙小(30%)、不含致癌物(18%)、水可過濾煙草中的有害物(21%)。

須作出監管 由於水煙比傳統香煙危害可能更大，國際癌症研究機構作出吸食水煙對未來癌症負擔長遠影響的評估研究，也是全球首批同類研究之一。研究整合來自 Eurobarometer調查、全球成人煙草調查(GATS)以及世衛的性別特異性水煙常規使用率(定義為每日或每周使用)的數據，預計2025至2050年間，全球將出現8,200萬宗肺癌新症，當中約944,700宗可歸因於常規性吸食水煙，其中中國(包括香港)將有逾18萬宗。 IARC早期檢測、預防與感染部門科學家Mahdi Sheikh發表研究時表示，「未來25年內，常規吸食水煙預計將導致近100萬宗肺癌病例，凸顯制訂針對性監管及公共衛生介入措施的迫切需要。」就香港情況，現已成功將吸煙率降至8.5%，需要提醒公眾，尤其年輕人關於吸食水煙的肺癌風險，減低肺癌發病率。