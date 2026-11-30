雙線發展皆得意的「紅黑兵團」AC米蘭，香港時間周一深夜到訪中游分子卡利亞里，有望繼續展現近仗銳利的攻力，客勝必捧。(球賽編號：FB9735，12月1日03:45開賽，NowTV638台直播)
AC米蘭近期攻得出色，上輪意甲主場5比1大勝費辛隆尼，連同之前擊敗熱拿亞及國際米蘭，聯賽3連勝，繼續逼近三甲；剛戰歐霸到訪希臘勁旅奧林比亞高斯，落後2球下反勝4比2，這支季前由葡帥艾摩廉領軍的傳統強隊，近期以攻為守，踢得悅目。
紅黑兵團以葡萄牙國腳干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)掛帥，配以美國隊長基斯甸普列錫(Christian Pulisic)，以及艾法祖施斯(Alphadjo Cisse)後上支援；尤其普列錫傷後狀態慢慢提升，連同國家隊比賽，連續5仗共入6球。雖然莫迪歷(Modric)因傷或續缺陣，但在歐霸表現神勇，取得1入球2助攻的奧馬利赫捷臣(Omari Hutchinson)，隨時又成今場奇兵。
對手卡利亞里上仗作客淨吞科木雙蛋，近6場聯賽1勝5負，表現遠遜季初；就算計季內聯賽主場取2勝1和2負，但只能打敗萊切及費辛隆尼，5戰更僅入3球，遇強即屈，今場單靠表現平穩的門將伊利亞卡比尼(Elia Caprile)把守大門，凶多吉少。
阿特蘭大作客襲萊切
同日另有中游的阿特蘭大作客弱旅萊切。萊切近5場聯賽1和4負，徘徊下游；阿特蘭大則屬「神經刀」，而連同歐戰計，近3場取2勝1和，曾4比4打和國米。首席的黑山前鋒卡斯托域(Krstovic)剛戰歐協聯後備出場入波，今場擔正掛帥，有力助客隊贏波而回。(球賽編號：FB9781，12月1日01:30開賽，NowTV638台直播)
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