AC米蘭近期攻得出色，上輪意甲主場5比1大勝費辛隆尼，連同之前擊敗熱拿亞及國際米蘭，聯賽3連勝，繼續逼近三甲；剛戰歐霸到訪希臘勁旅奧林比亞高斯，落後2球下反勝4比2，這支季前由葡帥艾摩廉領軍的傳統強隊，近期以攻為守，踢得悅目。

紅黑兵團以葡萄牙國腳干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)掛帥，配以美國隊長基斯甸普列錫(Christian Pulisic)，以及艾法祖施斯(Alphadjo Cisse)後上支援；尤其普列錫傷後狀態慢慢提升，連同國家隊比賽，連續5仗共入6球。雖然莫迪歷(Modric)因傷或續缺陣，但在歐霸表現神勇，取得1入球2助攻的奧馬利赫捷臣(Omari Hutchinson)，隨時又成今場奇兵。