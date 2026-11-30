近年獨霸德國球壇的拜仁慕尼黑，近期傷兵滿營，黑氣纏身；周二深夜在德盃16強主場迎戰氣勢如虹的德乙「一哥」哈化柏林，主隊小心熱倒。(12月2日03:45開賽)
德國盃周中分兩天上演8場16強賽，其中仍有6支乙組隊，分途硬撼甲組隊；最強越級挑戰戲碼，首選衛冕的拜仁慕尼黑迎戰在德乙遙遙放領的柏林哈化。
計牌面，就算柏林哈化開季在德乙寫下13戰12勝1和，分數上拋離群雄；但今場德盃作客安聯球場，硬撼德甲班霸拜仁，照計應只是輸少當贏。不過拜仁卻正處內憂外患，缺少養傷的王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)、法國助攻王米高奧利斯(Michael Olise)、德國翼鋒基拿比(Gnarby)、摩洛哥攻中沙巴利(Saibari)及天才中場穆斯亞拿(Musiala)及剛戰傷出的新星蘭納特卡爾(Lennart Karl)等大批進攻好手，攻力大削。
拜仁早前歐聯領先半場下，被主場的里爾2比1絕殺；剛戰德甲10人應戰，悶和弱旅漢堡，低處未算低。場外更傳出養傷中的隊內老牌鋼門紐亞(Neuer)，被指跟球隊年輕物理治療師發展婚外情，並導致隊內球員太太們群起杯葛，聲援早前仍為紐亞懷有第二胎的妻子；如今傷兵滿營、內部士氣低迷的拜仁，霸氣大減。
靠迪亞斯帶嫩兵搏殺
拜仁近期唯一好消息是可鋒可翼的哥倫比亞射路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，傷癒復出；但由於在聯賽正跟榜首多蒙特纏鬥，今場德盃估計中前場會盡用新人撐場，包括湯比斯卓夫(Tom Bischof)、添比達(Tim Blinder)及沙普高尼戴耶(Sapoko Ndiaye)，要贏波過關也不易。
對手柏林哈化對上3季跌落德乙角逐，只排中上游，但今季季初神勇連場報捷；幾位中前場外援艾迪禾米(Adewumi)、巴卡奴(Brekalo)、施巴施坦高寧(Sebastian Gronning)及科斯甸臣(Thorsteinsson)腳風大順，敵衛防不勝防。該隊對上3場作客更全勝0失球，今場將以穩守突擊困擾拜仁，要博法定時間和波，甚至要鬥至互射12碼分勝負也不奇。
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