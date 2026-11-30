近年獨霸德國球壇的拜仁慕尼黑，近期傷兵滿營，黑氣纏身；周二深夜在德盃16強主場迎戰氣勢如虹的德乙「一哥」哈化柏林，主隊小心熱倒。(12月2日03:45開賽)

德國盃周中分兩天上演8場16強賽，其中仍有6支乙組隊，分途硬撼甲組隊；最強越級挑戰戲碼，首選衛冕的拜仁慕尼黑迎戰在德乙遙遙放領的柏林哈化。

計牌面，就算柏林哈化開季在德乙寫下13戰12勝1和，分數上拋離群雄；但今場德盃作客安聯球場，硬撼德甲班霸拜仁，照計應只是輸少當贏。不過拜仁卻正處內憂外患，缺少養傷的王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)、法國助攻王米高奧利斯(Michael Olise)、德國翼鋒基拿比(Gnarby)、摩洛哥攻中沙巴利(Saibari)及天才中場穆斯亞拿(Musiala)及剛戰傷出的新星蘭納特卡爾(Lennart Karl)等大批進攻好手，攻力大削。