一場直播後用途大變 瑜伽褲成淘寶年度收納寶貝

2022年即將完結，淘寶網昨公布年度十大寶貝，最近在香港掀起極大爭議的瑜伽褲也在列，但它的分類竟然是「年度收納」，據淘寶簡介，原因是「瑜伽褲極限收納直播走紅」。

淘寶網早前聯同內地20多家媒體，在各大社交平台發起「年度寶貝」提名，最後綜合被提名寶貝的銷量、按年增速及網絡熱度等數據，在十大範疇選出年度寶貝，分別是「年度家具」露營三件套、「年度時裝」手機殼、「年度科技」露台種菜機、「年度收納」瑜伽褲、「年度魔法」電暖氈、「年度旅行」滑板、「年度奢品」冰墩墩、「年度文具」兒童廚具、「年度配飾」飛碟、「年度載具」考研教材。

其中瑜伽褲之所以變成「收納寶貝」，事關幾個月前，有主播為瑜伽褲直播帶貨時，將行李篋、5L礦泉水樽、西瓜、榴槤等，都塞入正穿著的瑜伽褲裡(圖1至3)，甚至讓兩位女主播同穿一條瑜伽褲，展示其瑜伽褲的極致彈性。驚人的示範隨即引來許多網民留言，揶揄「開學都不用行李箱」、「已下單，不用買房子了，直接住裡面就行」、「挺好的，空間大質量好，我現在一家人都住在裡面」、「大事不妙，房地產產業受到了衝擊」。

冰墩墩成年度奢品 曾經「一墩難求」

北京冬季奧運會吉祥物「冰墩墩」成為「年度奢品」也實至名歸。北京冬奧開幕後，造型可愛的冰墩墩周邊商品掀起搶購潮，一再加碼生產補貨都迅速賣光，「一墩難求」，一隻原價192元(人民幣，下同)的冰墩墩毛公仔，炒價一度高達2,000元。淘寶介紹，「天貓雙11期間，平均每天超6萬人搶購冰墩墩，『一戶一墩』終成現實」。

至於年度旅行寶貝滑板及年度配飾寶貝飛碟的火熱，網上不少分析認為，可能因為這兩種運動都簡單易玩，加上抖音、小紅書用戶的「推廣」，大家都跟潮流「打卡」。淘寶網昨還同時公布「十大買家秀流派」、「十大神奇掌櫃」及「十大年度直播間」，當中的「神奇掌櫃」的確個個神奇，風靡一時的「賣大象，大象會自己走過去」賣家，就成為「最具想像力的賣家」。