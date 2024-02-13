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2024-02-13 21:30:53

一封600元甚至上千 網民：派利是要一個月人工

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利是

利是｜內地網說親戚給兒子一封1,000元紅包，對方家裡有4個孩子，不知如何是好。似乎是傷腦筋是否每人都要派1,000元。(互聯網)

農曆新年派利是給小朋友成為習俗，也有人給長輩派利是取其意頭。內地稱利是為壓歲錢或紅包，近年不斷「漲價」，不少年輕父母在網上訴苦，也成微博熱搜。有人說，「為甚麼壓歲錢愈漲愈高」、「少了拿不出手，多了又心痛」和「壓歲錢趕上我一個月工資了」。有來自浙江的網民稱，小時候收利是基本一封200元人民幣(下同)，但到了現在一封最低是600元，更動輒上升。

利是｜「年終獎金都沒這麼多」

內地傳媒稱，老家在浙江餘姚農村、27歲的王雨欣指過年走訪親友本來是開心事，惟利是讓其有些頭痛，「我家這邊要給7個孩子壓歲錢，我老公那邊要給5個孩子，每人600元，光給親戚孩子的壓歲錢就要7,200元了，有人年終獎都沒這麼多」；以前只是200元，現最低是600元，甚至上千元，「對於我這個年紀來說壓力很大，更別說村裡的老人了」。她有想過少給，但會被其他人詬病，又擔心父母自掏腰包，「老一輩要面子，我不給他們就會給，每個孩子給800元至1,000元」。

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利是｜網民：給孩子每人200元紅包遭嫌少

有人稱，要向親戚17個孩子派紅包，已發出1.7萬元。另一人說，「我自己家這邊至少1,000(元)一個。」也有稱，壓歲錢1,000元起步確實太多。網上有人倡議拒絕攀比紅包的金額。重慶網民曉菲稱，她和同輩的兄弟姊妹約定好統一給孩子50元紅包，這樣大人沒有那麼大壓力，小孩收到紅包也高興。她又指，以往按照當地習俗壓歲錢以100元、200元居多，每年春節她都要花費數千元。但有一網民稱，「剛剛給了孩子每人200元紅包，可是她們嫌少，你們給多少？」

報道指，在廣東地區，利是金額較「相宜」，意在表達祝福、祈求平安，金額一般是5元、10元，包50元就可以算是「巨款」。今年廣西河池一村小孩挨家挨戶拜年，大人提前準備2元利是引發關注。周二社交網一則「廣東包50元算『巨款』」的報道衝上熱搜，可見減少壓歲錢負擔成了人心所向。

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利是｜派利是給小孩原是意頭和祝福，但現在成為攀比金額。(路透社)

利是｜專家：可透過倡導性規範加以勸導

山東大學社會學系教授王忠武稱，發壓歲錢是民間行為，具有自發性；「大家心照不宣都這麼做，你不做的話就顯得不合群」。他建議，相關部門可以推出一個倡導性的規範，參考治理紅白喜事大操大辦的方法，形成軟約束。輿論、社會對不合理的行為加以勸導，倡議適度、適可而止。

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）
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