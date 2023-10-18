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中國
2023-10-18 11:50:51

一帶一路論壇｜習近平提8項行動共建「帶路」 取消製造業外資准入限制

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第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，今日(18日)早上在北京人民大會堂舉行開幕式，國家主席習近平發表主旨演講(路透社)

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，今日(18日)早上在北京人民大會堂舉行開幕式，國家主席習近平發表主旨演講(路透社)

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇今日(18)早上在北京人民大會堂舉行開幕禮，國家主席習近平發表主旨演講，指一帶一路推動10年來取得豐碩成果，150多個國家、30多個國際組織簽署共建「一帶一路」合作文件，促進了各國商品、資金、技術、人員的大流通。他強調「一帶一路」不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁、經濟脅迫、脫鉤斷鏈。

創建「絲路電商合作先行區」

習近平宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的8項行動，在建構「一帶一路」立體互聯互通網絡方面，加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裏海國際運輸走廊建設等。

支持建構開放型世界經濟方面，創建「絲路電商」合作先行區，跟更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定；全面取消製造業領域外資准入限制措施等。

舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會

開展務實合作方面，中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生計劃。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣等。

推動科技創新方面，中方將舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家等。

另外，習近平亦提出促進綠色發展、支持民間交往、建設廉潔之路、完善「一帶一路」國際合作機制。

現代化非中國獨善其身

習近平強調，中國追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道共同實現現代化。中方願同各方深化一帶一路合作伙伴關係，為實現世界各國的現代化而作出不懈努力。

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