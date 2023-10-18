一帶一路論壇｜習近平晤「老朋友」普京 稱中俄戰略協作密切有效

習近平於今日（18日）早上在北京人民大會堂與來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。(路透社)

國家主席習近平於今日（18日）早上在北京人民大會堂與來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平指，中俄政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝向共同確定的2,000億美元目標邁進。

感謝俄方支持「一帶一路」倡議

習近平形容普京為「我的老朋友」，相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是多年來的好傳統，對方連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。習近平提到今年3月訪俄期間，雙方共同為兩國關係發展定向領航，深入討論一系列重大國際和地區問題，高興看到兩國政府、部門和有關地方全力落實雙方達成的重要共識。

近 10 年會晤 42 次

習近平指，近10年來與普京先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年，中方願與俄方準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

俄媒報道，普京表示俄中今年的貿易額將會突破2,000億美元，各方都從中方旨在促進古絲綢之路沿線各國合作的構想中獲益，在當前艱難的條件下，俄中兩國特別需要密切的外交政策協調。