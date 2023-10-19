一帶一路高峰論壇 習近平︰成果機遇屬於世界

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇昨開幕，國家主席習近平發表主旨演講，指一帶一路倡議源自中國，10年來促進各國互聯互通，成果和機遇屬於世界，並宣布中國未來會支持一帶一路的8項行動。俄羅斯總統普京亦在開幕式上發表講話，指一帶一路是全球合作一部分，強調中俄和世界多數國家一樣，恪守平等互利的合作觀。習近平及普京在論壇後於人民大會堂會晤，是繼習近平3月訪俄後，兩人再次會面。

論壇周二起一連兩日舉行，前天習近平在北京人民大會堂會見了多國領袖，包括哈薩克總統托卡耶夫、匈牙利總理歐爾班及埃塞俄比亞總理阿比等；晚上則設歡迎晚宴，普京亦有出席。昨則為論壇開幕式，習近平發表《建設開放包容、互聯互通、共同發展的世界》主旨演講，指他10年前提出共建一帶一路倡議，初心是借鑑古絲綢之路，以互聯互通為主線，為全球經濟增長發展及合作，注入新動能及開闢新空間和平台。他稱10年來一帶一路從無到有，取得豐碩成果，從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，逾150國及逾30個國際組織，簽署合作文件，成立逾20個專業領域多邊合作平台，並有大批標誌性項目和惠及民生的「小而美」項目落地生根。

籲各國互助「贈人玫瑰則手有餘香」

習近平稱總結一帶一路成績及經驗，中方深刻認識到人類是相互依存的命運共同體，世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。他指經濟發展快一些的國家，要拉一把暫時走在後面的夥伴，稱「贈人玫瑰則手有餘香」，成就別人也是幫助自己，把別人的發展視為威脅，把經濟相互依賴視為風險，不會讓自己活得更好、發展得更快。他宣布中國支持高質量共建一帶一路的8項行動，部分行動包括加快推進「中歐班列」發展及參與跨裏海國際運輸走廊建設，以及創建「絲路電商」合作先行區，跟更多國家商簽自由貿易協定等。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣。習近平最後指出，共建一帶一路源自中國，成果和機遇屬於世界。

習近平之後會晤普京，指普京連續3次出席一帶一路論壇，體現俄方的支持，其中中俄東線天然氣管道等重大基礎設施項目投入營運，惠及兩國人民。習近平指過去10年跟普京會晤了42次，建立良好的工作關係和深厚友誼，中俄政治互信不斷，雙邊貿易額創歷史新高。