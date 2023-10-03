熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-03 16:10:00

一帶一路｜延期4年成本暴增近12億美元　印尼雅萬高鐵正式營運

分享：

據《美聯社》與《美國之音》報導，連接首都雅加達和第4大城萬隆的雅萬高鐵於2016年動工，原定於2019年完工，但土地徵用、新冠疫情影響，完工日期一延再延。雅萬高鐵最終超支金額約12億美元（約386億新台幣），斥資了73億美元（約2352億新台幣）才建造完成，整體造價比當初同樣競標的日本提出的62億美元（約1998億新台幣）報價高出不少。

由中國資助並協助建設、作為「一帶一路」關鍵項目的印尼雅萬高鐵，是東南亞首條高速鐵路。印尼總統佐科威2日為這條長達142.3公里的鐵路主持啟用儀式，雅萬高鐵正式進入商業營運。

Ad Block
印尼總統佐科威2日主持雅萬高鐵啟用儀式。（圖／美聯社）

印尼總統佐科威2日主持雅萬高鐵啟用儀式。（圖／美聯社）

3小時的路程縮短為40分鐘

據《美聯社》與《美國之音》報道，連接首都雅加達和第4大城萬隆的雅萬高鐵於2016年動工，原定於2019年完工，但土地徵用、新冠疫情影響，完工日期一延再延。雅萬高鐵最終超支金額約12億美元（約94億港元），斥資了73億美元（約571億港元）才建造完成，整體造價比當初同樣競標的日本提出的62億美元（約485億港元）報價高出不少。印尼總統佐科威（Joko Widodo）2日為這條由中印合資的高鐵公司（PT KCIC）承建，將3小時的路程縮短為40分鐘的鐵路主持啟用儀式。官方將雅萬高鐵命名為「Whoosh」，概念來自於描述列車快速疾駛的呼呼聲，也是「節省時間」（Waktu Hemat）、「優化運行」（Operasi Optimal）、「可靠系統」（Sistem Handal）的縮寫。

另外，中國已同意將其技術轉讓給印尼，以便未來印尼的列車能在國內製造。當局有意將雅萬高鐵持續延伸到第2大城市泗水。但印尼非政府組織交通研究所執行主任赫蘭邦（Deddy Herlambang）表示，公眾並不真的需要雅加達至萬隆的高鐵，因為2座城市間已有許多其他交通方式。「高鐵不能替代既存的交通方式」。國務院總理李強9月訪問印尼時搶先試乘雅萬高鐵，佐科威隨後也首次試乘，他讚賞即便列車是以350公里的時速行駛，卻相當平穩舒適。雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總長209公尺，設有總座位601個。車票價格尚未最終確定，但每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約125.6港元）至VIP座位的35萬印尼盾（約157.8港元）不等。一位早前參加試乘的民眾努薩特亞（Christianto Nusatya）表示，「非常高興、非常激動，我們終於可以在印尼乘坐高鐵了」。不過他亦表示，雅加達和萬隆之間距離太短，坐高鐵不太划算，他更傾向選擇普通火車或汽車。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受