一帶一路｜延期4年成本暴增近12億美元　印尼雅萬高鐵正式營運

據《美聯社》與《美國之音》報導，連接首都雅加達和第4大城萬隆的雅萬高鐵於2016年動工，原定於2019年完工，但土地徵用、新冠疫情影響，完工日期一延再延。雅萬高鐵最終超支金額約12億美元（約386億新台幣），斥資了73億美元（約2352億新台幣）才建造完成，整體造價比當初同樣競標的日本提出的62億美元（約1998億新台幣）報價高出不少。

3小時的路程縮短為40分鐘

據《美聯社》與《美國之音》報道，連接首都雅加達和第4大城萬隆的雅萬高鐵於2016年動工，原定於2019年完工，但土地徵用、新冠疫情影響，完工日期一延再延。雅萬高鐵最終超支金額約12億美元（約94億港元），斥資了73億美元（約571億港元）才建造完成，整體造價比當初同樣競標的日本提出的62億美元（約485億港元）報價高出不少。印尼總統佐科威（Joko Widodo）2日為這條由中印合資的高鐵公司（PT KCIC）承建，將3小時的路程縮短為40分鐘的鐵路主持啟用儀式。官方將雅萬高鐵命名為「Whoosh」，概念來自於描述列車快速疾駛的呼呼聲，也是「節省時間」（Waktu Hemat）、「優化運行」（Operasi Optimal）、「可靠系統」（Sistem Handal）的縮寫。

另外，中國已同意將其技術轉讓給印尼，以便未來印尼的列車能在國內製造。當局有意將雅萬高鐵持續延伸到第2大城市泗水。但印尼非政府組織交通研究所執行主任赫蘭邦（Deddy Herlambang）表示，公眾並不真的需要雅加達至萬隆的高鐵，因為2座城市間已有許多其他交通方式。「高鐵不能替代既存的交通方式」。國務院總理李強9月訪問印尼時搶先試乘雅萬高鐵，佐科威隨後也首次試乘，他讚賞即便列車是以350公里的時速行駛，卻相當平穩舒適。雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總長209公尺，設有總座位601個。車票價格尚未最終確定，但每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約125.6港元）至VIP座位的35萬印尼盾（約157.8港元）不等。一位早前參加試乘的民眾努薩特亞（Christianto Nusatya）表示，「非常高興、非常激動，我們終於可以在印尼乘坐高鐵了」。不過他亦表示，雅加達和萬隆之間距離太短，坐高鐵不太划算，他更傾向選擇普通火車或汽車。

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